Csernák János szerint megalázott és kiszolgáltatott helyzetben vannak a szinkronszínészek

Miután lecserélték, mint Liam Neeson szinkronhangját, Csernák János színművész dühös hangvételű Facebook-posztban véleményezte a saját és a magyar szinkronszínészek helyzetét. Most a The PótCast legújabb részében idézte fel az akkori történéseket és azok vészjósló tanulságait a hazai szinkron világára nézve. A Neeson és Harrison Ford ikonikus szinkronhangjaként ismert Csernák most reagált azokra a kritikus hangokra is, akik az eredeti poszt megszületésekor nehezményezték annak indulatos hangvételét, mondván, azt „normálisan” is meg lehetett volna fogalmazni.

Nem lehet normálisan megfogalmazni. Annyira elfajultak már a dolgok és annyira megalázó, hogy az emberek megélhetése került veszélybe

– mondta a színművész, aki szerint ma hazánkban már az sem tud megélni a szinkronból, aki az egész életét erre tette fel.

Szerinte Magyarországon sokan még mindig nem tekintik igazi munkának a szinkronszínészetet, pont ezért nem is akarják úgy megfizetni, ahogy a szakma és a művészek megérdemelnék. Ám ez nem mindig volt így. Példaként hozta, hogy az olyan régi színművészek, mint Tolnay Klári, Zente Ferenc, vagy Jávor Pál a saját idejükben akár 10 ezer pengőt is hazavittek egyetlen film szinkronjáért. Viszonyításképp elmondta, akkoriban már havi 200 pengőből is gond nélkül el tudta magát tartani az ember, ami jól érzékelteti a szakma egykori megbecsültségét a mai helyzethez képest.

Ezzel szemben a mai szinkronszínészi fizetések elmondása szerint még a benzinköltséget sem fedezik.

Mindemellett Csernák rendkívül hálás a közönség szeretetéért, aminek köszönhetően valamennyire képes volt javítani a saját helyzetén a szakmán belül. Ettől függetlenül változatlanul fontosnak érzi, hogy művésztársai érdekében felszólaljon az ügyben.

Itt nem is annyira a pénzről van szó, hanem a megalázottság érzéséről és a kiszolgáltatottságról

– fogalmazott a színművész, aki szerint mindent elárult a magyar szinkronszínészek megbecsültségéről, amikor anno a gyártásvezető még csak nem is tájékoztatta róla, hogy Neeson nem az ő hangján fog megszólalni a következő filmjében. Hozzátette, az említett produkció tévés megjelenésekor a csatorna ragaszkodására mégis leszinkronizáltatták vele a színészlegendát, így végül ezen az úton visszakaphatta a szerepét.

Az akkori stúdióhoz intézett levele és maga a Facebook-poszt közvetlen hatással voltak a karrierjére, mivel azóta itthon az ő hangjáról ismert színészekét leszámítva nem kérik fel új szinkronszerepekre. A szakma hanyatlásának szemléltetéseként elmondta, konzumhölggyel és benzinkutassal együtt is szinkronizált már a botrány óta, ám nem fedte fel, melyik rendező filmjében. Azt azonban kihangsúlyozta, egyáltalán nem szándéka ezeknek az embereknek a szinkronvilágban való létjogosultságát kérdőre vonni, sokkal inkább a stúdiók spórolási szándékára szeretné felhívni a figyelmet.

Elmondta, a Neeson szerepét tőle elvevő stúdióba többet nem hajlandó betenni a lábát. Így, amennyiben esetleg rajtuk keresztül kérnék fel a jövőben egy szinkronszerepre, akkor a megrendelő kénytelen lesz a stúdiót lecserélni, ha az ő hangjához ragaszkodik.