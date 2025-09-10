Hatvanöt éves mindenki Mr. Darcyja, aki dadogós királyként nyert Oscart

Colin Firth igazi Darcy-specialista: Mr. Darcyként futott be a Büszkeség és balítélet tévésorozatban, Mark Darcyként betonozta be hírnevét a Bridget Jones-filmekben. VI. Györgyként pedig olyannyira meggyőzően dadogott A király beszédében, hogy Oscarral jutalmazták. Colin Firth szeptember 10-én ünnepelte a hatvanötödik születésnapját.