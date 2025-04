Tíz éve még mellékszerepeket kapott, ma már Hollywood egyik legnagyobb sztárja: Pedro Pascal 50 éves

Két évtizeden át kevésbé ismert színésznek számított, aztán megkapta Oberyn Martell szerepét a Trónok harca negyedik évadában, ahol ugyan csak hét epizódban szerepelt, mégis akkora nyomott hagyott a nézőkben, hogy utána egymás után jöttek a komolyabb sorozatszerepek. Láthattuk a Narcosban, A mandalóriban és most a The Last of Usban is, miközben a mozifilmek is felfedezték. Képgalériánk a ma ötvenéves Pedro Pascalról.