A Star Warsból indulva lett a kosztümös drámák királynője – majdnem azért csúszott le élete szerepéről a negyvenéves Keira Knightley, mert „túl szép”

A Natalie Portman-hasonmás

Utólag egészen furcsa popkulturális érdekesség, hogy Keira Knightley egyik első filmjében kvázi statisztaként a nála négy évvel idősebb Natalie Portman dublőrét alakította. Ez mellesleg a Star Wars előzmény trilógiájának első része, az 1999-es Baljós árnyak volt. Knightley Padmé egyik udvarhölgyét, Sabét játszotta, akit alkalmanként beöltöztetnek a hercegnő puccos ruháiba és tollas fejdíszébe, hogy az esetleges támadók lehetőleg őt öljék meg Padmé helyett. A két színésznő a jellegzetes sminkben állítólag annyira hasonlított egymásra, hogy saját édesanyjuk sem tudta őket megkülönböztetni – Knightley-t George Lucas filmje után jó ideig el is kísérte még a Portman-hasonmás jelző. Összesen ugyan csak pár percre tűnik fel a filmben, de a Star Wars mégiscsak jó ugródeszka volt. A színésznőnek azért volt már ekkorra némi gyakorlata, hiszen – valószínűleg nem függetlenül attól, hogy szülei maguk is mindketten színészek – első szerepét hatéves korában kapta. Lucas filmje volt az első nagy hollywoodi produkció, amiben megfordult.

Ehhez képest mondjuk nem sok mindenre emlékszik: egyrészt, mert a forgatás alatt mindössze tizenkét éves volt, másrészt pedig Lucas olyan szigorú titokban tartotta a cselekményt még a saját színészei előtt is, hogy Knightley például végig nem igazán tudta, kit is játszik valójában; azt csak az utolsó pillanatban árulták el neki, hogy szerepe szerint csaliként szolgál a hercegnő mellett. A Star Wars után már nem kellett sokat várnia, hogy megérkezzen a karrierjét beindító nagy szerep, így talán még az is megérte, hogy egy ideig újra és újra el kellett ismételnie az interjúiban, hogy nem is hasonlítanak annyira Portmannel.

A vagány focista

Noha a későbbiekben leginkább romantikus korok fűzős hősnőjeként és különböző szenvedélyes férfiak szerelmének tárgyaként ismerhette meg a világ, Knightley első igazán nagy szerepét egy focis filmben kapta. A 2002-es Csavard be, mint Beckhamben egy Jules nevű, rövid hajú, vagány tinilányt alakít, aki édesanyja legnagyobb sajnálatára odavan a fociért. Jules-nek azonban még mindig könnyebb dolga van a futballszenvedéllyel, mint barátnőjének, Jessnek, akit szigorú, hagyománytisztelő indiai családja egyenesen eltilt a játéktól.

Nem mondhatni, hogy a kétezres évek elején stabil út volt a sikerhez a női futball téma; a forgatás alatt az alkotók nagyjából biztosak voltak benne, hogy senki nem fogja megnézni a filmet. Nos, tévedtek.

Gurinder Chadha filmje nemcsak igazi klasszikus lett, de egész Nagy-Britanniában ismertté tette Knightley-t. A színésznő egyébként korábban maga is focizott, sőt, a tomboy külső sem volt idegen tőle, így valójában sokkal kényelmesebb szerep volt ez számára, mint a sorban következő fűzős-hajkoronás ifjú hölgyeké.

A nem is annyira megmentésre szoruló Swann kisasszony

A britek focistaként ismerték meg, a világ viszont leginkább Elisabeth Swannként, a Port Royal-i kormányzó lányaként, akit egy viharos éjszakán elrabol egy csapat rosszarcú zombikalóz. Persze Swann kisasszonyt nem kell nagyon félteni, hamar kezébe veszi a sorsát, és már A karib tenger kalózai trilógia első részében méltó ellenfélre talál benne Jack Sparrow-tól Barbossáig mindenki, aki keresztbe tesz neki vagy az ifjú Will Turnernek.

Ha már kiemeltük, hogy női focistákról kockázatos vállalkozás volt filmet készíteni, jegyezzük itt meg, hogy vidámparki attrakcióból sem lehetett életbiztosítás. A Karib-tenger kalózai filmek alapjául ugyanis egy szellemvasút szolgált.

A trilógia nyitófilmje ennek ellenére óriási sikert aratott, és igazi világsztárt csinált Knightley-ból, aki a forgatás idején még mindig csak tizenhét éves volt, a film bemutatásakor tizennyolc. Ami ezután következett, azt – ahogy ő fogalmaz – „klasszikus traumás módon” teljesen kitörölte az agya: sorban érkeztek a játékáról a lesújtó kritikák, miközben vékony testalkata miatt a bulvárlapok nagy erőkkel arról kezdtek spekulálni, milyen étkezési zavarokkal küzdhet. Idegen férfiak kezdték követni az utcán, amikor pedig le akarta rázni őket, azt felelték: „te akartad ezt”. A sikernek tehát megvolt az ára.

Az inkább ijesztő, mint romantikus vágy tárgya

2003-ban volt még egy fontos szerepe: