Jason Donovanért még most is számos rajongója utazta át Angliát, de hiába

A nyolcvanas évek tinipopsztárja, Jason Donovan rajongói abban a reményben vettek jegyet egy Rocky Horror Picture Show-előadásra, hogy kedvencüket is látják a darabban Frank-N-Furter szerepében a Blackpool Winter Gardensben. Ott azonban kiderült, hogy a színész szabadnapos volt, pedig voltak, akik még Londonból is elutaztak az észak-angliai városba, ezért érthetően „csalódottak” voltak, és azt állították, hogy az előadás (mely egy brit turné utolsó állomása volt) promóciós anyagaiban nem tettek említést a szabadnapjáról. A BBC-nek többen is azt nyilatkozták, hogy nem tájékoztatták őket arról, hogy a turné egyéb előadásaival ellentétben Donovan nem lép fel aznap, és csak közvetlenül a kezdés előtt tudták meg.

A sztár menedzsmentjének közleménye szerint nem is volt szerződése erre a konkrét show-ra, mivel más elfoglaltsága volt. Jason Donovan szóvivője hozzátette, hogy „ritkán hagy ki egy műsort, hacsak nem súlyos betegség miatt, vagy ha nincs előzetes kötelezettsége, amely esetben az időpontot a producerekkel közösen tisztázzák”. Azt is mondta, hogy mind a műsor, mind a sztár honlapján világossá tették, hogy mely műsorokban nem fog szerepelni.

Jason Donovan a brit nézők körében is kedvelt ausztrál szappanopera, a Neighbours (Szomszédok) szereplőjeként tűnt fel (Kylie Minogue-gal együtt, akivel egy ideig párhuzamosan alakult a karrierjük, és évekig együtt is voltak), és a nyolcvanas évek legvégén a legnépszerűbb popsztárok egyike lett világszerte, de hamar el is múlt az őrület körülötte. Az énekes drogfüggőséggel is küzdött, miközben popkarrierje a földbe állt, viszont musicalszínészként továbbra is sikeres maradt, és a mai napig komoly rajongótábora van.