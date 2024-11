Meghalt a Szerencsekerék eredeti műsorvezetője, Chuck Woolery

Nyolcvanhárom éves korában meghalt Chuck Woolery amerikai műsorvezető, aki a Szerencsekerék című műsor házigazdájaként lett ismert. A TMZ információi szerint a tévés texasi otthonában lett rosszul, légzési nehézségei támadtak, nem sokkal később a házában elhunyt.

Woolery tévés karrierje előtt a a haditengerészetnél szolgált, majd a zeneiparban tevékenykedett, a The Bordermen és a The Avant-Garde nevű formációkban is énekelt, de szólóprojektje is volt. Ezt követően színészként tűnt fel különféle tévés produkcióban, majd 1975-ben a Szerencsekerék (Wheel of Fortune) műsorvezetője lett, ebben a szerepében lett igazán híres. Hat évig vezette a népszerű műsort, majd tíz évig a Love Connection című társkeresőt, de olyan formátumokban is megfordult, mint a Scrabble vagy a The Dating Game.

Az utóbbi évtizedben podcast- és rádióműsorok, valamint konzervatív talk show-k fűződtek a nevéhez.