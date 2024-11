Oscarra jelölhetik Jancsó Dávidot A brutalista vágásáért

A jövő évi Oscar-gálán aranyszobrot érdemlő filmeket 2024-ben is megpróbálja megtippelni a filmes szcéna egyik legfontosabb lapja, az amerikai Variety, ami minden héten csütörtökön áll elő az aktuális helyzettel frissített cikkével.

Az anyag legfrissebb verziójában Brady Corbet egy fiktív magyar építészről szóló munkája, a főszerepben a magyarul is megszólaló Adrien Brodyt mutató A brutalista neve is számos helyen feltűnik: a cikk szerint a filmfesztiválokon nagy feltűnést keltő, újszerű történetmeséléssel operáló film akár hét jelölést is összehozhat, köztük akár a vágásért járót is, így nem tartják kizártnak, hogy

Jancsó Miklós fia, Jancsó Dávid Oscart nyerhet.

A három és fél órás munkát a következő díjakra jelölhetik: