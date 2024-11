99 éves korában meghalt Roy Haynes jazzdobos, aki a műfaj legnagyobbjaival játszott

99 éves korában elhunyt Roy Haynes dobos, aki a swing és bebop korszakok egyik utolsó megmaradt zenésze volt. Lánya, Leslie Haynes-Gilmore elmondta, hogy rövid betegség után hunyt el.

Haynes energikus stílusa, amely a fúziós és az avantgárd jazzre is kiterjedt, az 1940-es évek közepén kezdett kifejlődni, pályafutása során számos kortársának tiszteletét kivívta. Az 1925-ben a massachusettsi Roxburyben született dobos már korán érdeklődött a jazz iránt, mielőtt tinédzserként hivatásszerűen dobolni kezdett a bostoni éjszakai klubokban. 1945-ben New Yorkba költözött, ahol csatlakozott Louis Russell és Louis Armstrong big bandjéhez. Később pedig olyan művészekkel játszott együtt, mint Charlie Parker, Bud Powell, Sonny Rollins, Miles Davis, John Coltrane és több tucatnyi más legendás zenész.

Miközben sok kortársa már bőven nyugdíjba vonult, Haynes pályafutása még javában tartott. A 2004-es Fountain of Youth és a 2007-es Whereas című albumával Grammy-jelölést kapott, utóbbit nyolcvanas évei elején, 2012-ben pedig életmű Grammy-díjat kapott. 2008-ban az ő hangja szólalt meg a Grand Theft Auto IV című videojáték jazz rádióállomásán. A Covid-19 járványig Haynes minden évben a New York-i Blue Note Jazz Clubban való fellépéssel ünnepelte születésnapját – legutóbb 94 éves korában, írja a Guardian.