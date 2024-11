Szélsőjobbos tüntetők támadtak a nézőkre John Malkovich szófiai rendezésének bemutatója előtt

Szélsőjobbos tüntetők okoztak botrányt a szófiai nemzeti színház épületénél közvetlenül azelőtt, hogy bemutatták volna a John Malkovich által rendezett Fegyver és vitéz című darabot – írja a Reuters.

Az amerikai színész George Bernard Shaw drámáját állította színpadra Bulgáriában, a pénteki bemutató előtt feketeruhás, maszkos alakok tűntek fel egy olyan molinóval, amellyel „anti-Bulgária-mentes Nemzeti Színházat” követelnek utalva arra, hogy véleményük szerint Malkovich rossz színben tünteti fel a bolgárokat a darabban. A helyszíni beszámolók szerint a tüntetők bántalmazták a helyszínen levő nézőket és színészeket, és az Oscar-jelölt bolgár animátorra, Theodore Ushevre is rátámadtak. Többen megpróbáltak betörni a színházba is, ám ezt a biztonságiak megakadályozták. Az Euractiv szerint a tüntetők közt volt több politikus is, többek közt Angel Dzsambazki volt bolgár EP-képviselő, a szélsőjobbos VMRO egyik vezetője, és Volen Sziderov is, akinek az oroszbarát Ataka párt megalapítása fűződik a nevéhez.

A tiltakozók végül megakadályozták, hogy a nézők nagy része bejusson a színházba, a darabot ötven perc késéssel kezdték el, ám csak néhány kritikus és újságíró jutott be rá.

A Fegyver és vitéz a bolgár-szerb háború idején, a 19. században kibontakozó szerelmi történetet mutat be, a darabot kritizálók szerint gyávának állítják be benne a bolgár katonákat. Malkovich korábban egy sajtótájékoztatón azt nyilatkozta, hogy furcsának tartja a reakciókat. „Egyre többen akarják cenzúráztani azt, amivel nem értenek egyet” – tette hozzá. Vaszil Vaszilev, a színház igazgatója „cenzúrának és nyílt fasizmusnak” nevezte a megmozdulást.