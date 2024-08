Szerelem, béke, sártenger – Egy tehénfarmról indult, a világ legjobb fesztiválja lett Woodstock

Ötvenöt éve ezen napon, délután öt órakor egy betheli tehénfarmon zenélni kezdtek, ezzel kezdetét is vette minden idők legismertebb fesztiválja, igaz, erről azon az augusztus 15-i napon még senki sem tudott. Woodstockra nagyjából ötvenezer ember vártak, végül ennek a tízszerese jött el, mégsem alakult ki sem káosz, sem pánik. A fesztivál nemes egyszerűséggel hozta, amit a plakátján ígért – „három nap béke és zene:” a fesztiválon Jimi Hendrixtől kezdve Janis Joplinon és a Who-n át a Jefferson Airplane-ig mindenki fellépett.

A szlogen második fele is bejött annak ellenére, hogy semmi sem predesztinálta erre a fesztivált, és olyan körülmények akadtak, amelyeknek ma már a töredéke is komoly lincshangulatot eredményezne: a félmilliós tömeg miatt a szervezés nem volt a helyzet magaslatán, a hangzással is voltak problémák, egy idő után már a beengedést sem tudták menedzselni, ezért ingyenessé tették a belépést, ráadásul az eső is ömlött, gigantikus sártengerré változtatva a fesztivált. A tömeg azonban boldog és békés maradt, amelyet illik annak a prózai oknak betudni, hogy a hippikorszakban a lelazult fesztiválozók tudatosan keresték a boldog közösségformálás lehetőségét. Valójában azonban inkább az a praktikus ok játszott ebben közre, hogy a rendőrség engedélyezte a droghasználatot, a pszichedelikus kábítószerek pedig megtették hatásukat, rendbontás nélkül, boldog mámorban zajlott le a háromnapos fesztivál.

A zenetörténeti mérföldkő ötvenedik évfordulóján bővebben is írtunk Woodstock múltjáról, jelenéről és jelentőségéről: