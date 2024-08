Szinte orrunkban érezzük a finomfőzelék és a hipós felmosóvíz szagát – itt a Fekete pont előzetese

A magyar mozikban szeptember 19-én mutatják be Szimler Bálint legújabb filmjét, a Fekete pontot, most megérkezett hozzá az első előzetes is, ami a 24.hu-n látható először.

Szimler Bálint, a Cannes-ban is vetített Itt vagyok és a 2015-ös Balaton Method alkotója elkészítette első fikciós nagyjátékfilmjét, a Fekete pont kedvéért pedig még korábbi állandó alkotótársa, Rév Marcell operatőr (Eufória, Az idol, A feleségem története) is hazatért a hollywoodi szuperprodukciók világából. A Fekete pont Szimler egy korábbi, saját gyermekkori élményein alapuló, a hazai közoktatás helyzetét bemutató filmtervéből készült. A rendező akkor vette elő az ötletet, mikor az újonnan felállt Nemzeti Filmintézet elutasította egy forgatókönyvét. Ekkortájt kezdődtek a Színház-és Filmművészeti Egyetem modellváltására irányuló törekvések, és az ezek ellen irányuló tüntetések. A kilátástalan helyzet miatt Szimlerben még jobban felerősödött, hogy önállóan, a rendszertől függetlenül vagy éppen annak ellenére kell filmet készítenie, és releváns, és társadalmi szempontból is fontos témákról kell beszélnie. Így kezdett formálódni a Fekete pont groteszk humorú, a magyar közérzetre rájátszó története. Ájuldozó gyerekek és végeláthatatlan beszédek az ünnepélyes tanévnyitón. Finomfőzelék és hipós felmosóvíz jellegzetes szaga a menzán. A Berlinből hazaköltözött tízéves Palkó (Paul Mátis) csodálkozva szemléli egy átlagos magyar iskola mindennapjait. Egyedül Juci néni (Mészöly Anna), a pályakezdő tanárnő érti őt meg igazán, aki szintén elszenvedője a házmester-kultúrában megragadt intézményi rendszernek. A helyenként groteszkbe hajló, örkényi hagyományokat tovább vivő Fekete pont számos hazai producer együttműködésében, független alkotásként valósult meg – írja a film szinopszisa. Alább látható az előzetes: A film producere Osváth Gábor és Mártonffy Zoltán, executive producere Kovács Gábor, Pataki Ági, Antal Ilona, Kemény Ildikó, Peták Eleonóra, Juhász Péter, Blik Dániel és Dreissiger László, co-producere Berkes Júlia, Petrányi Viktória, D’Intino Patrícia, Pusztai Ferenc és Ferenczy Gábor, associate producere Kázmér Miklós, Felszeghy Ádám, Mátis Inez és Fátyol Hermina. Vágója Ördög Zsófia, zeneszerzője Lajhó Dorka és Sabák Péter, jelmeztervezője Glaser Marcsi, látványtervezője Láng Imola, castingdirectora Fátyol Hermina, casting munkatársa Holczer Sára. Szimler Bálint és Osváth Gábor lapunknak ebben az interjúban mesélt bővebben a közös munkáról, a forgatásról, és a magyar független filmezés szívességalapú, hosszútávon fenntarthatatlan rendszeréről. Kapcsolódó „Ez nem egy új rendszer, ez egy menekülő útvonal” – ilyen lesz a magyar független film 2024-ben A 2024-es év izgalmasnak ígérkezik független filmes szempontból, igyekeztünk kitérni minél több újdonságra, Fliegauf Bence és Szimler Bálint pedig hosszabban is mesélt az idén debütáló filmjéről.