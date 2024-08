Később mutatja be a TV2 a Petőfi-filmet, mert a kezdése ütközne a tűzijátékkal

Öt hónappal a premier után a TV2 bemutatja minden idők legdrágább magyar filmjét: a Petőfi-filmként elhíresült Most vagy soha! (kritikánk róla itt olvasható) a néhány nappal ezelőtti tervek szerint augusztus 20-án, 21 órakor kezdődött volna a csatornán, most azonban a műsorszerkesztők is rájöttek, hogy nem ez a legjobb megoldás – vette észre a SorozatWiki.

A lap cikkében kijelentette: hogy a premier épp egyidőben kezdődött volna a tűzijátékkal, így az emberek nem nézhették volna mindkettőt egyszerre.

Ez nyilvánvalóan nem előnyös helyzet, így a TV2 áthelyezte a kezdési időpontot – az esti műsorrend tehát a következő lesz: