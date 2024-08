Egy X-poszt alapján találták meg az elveszettnek hitt festményt

Bár nem feltétlenül jellemző, előfordulhat, hogy a közösségi média felületeinek céltalan görgetése komoly felfedezést hoz: ez történt Adam Busiakiewicz brit művészettörténésszel is, aki így szúrt ki egy többszáz éves elveszettnek hitt festményt egy csoportkép hátterében.

Busiakiewicz a böngészés során X-en látta meg a Tom Cox, Warwickshire főhadnagya által megosztott képet, amelyen egy csapatnyi ember mosolyog az angliai Wawrickben található Warwick Shire Hallban. A csoportképen nem a résztvevők, hanem a háttér ragadta meg igazán a tekintetét: a falon VIII. Henrik portréja lógott, a művészettörténész szakavatott szeme pedig a festmény jellegzetes lekerekített felső része miatt kiszúrta, hogy nem mindennapi képpel van dolga.

Úgy vélte, hogy egyike lehet annak a néhány tucat képnek, amelyet egy helyi politikus és kárpitos, Ralph Sheldon rendelt meg a 16. század végén. A művészettörténész a helyszínre utazva megbizonyosodott róla, hogy valóban egy ilyen képről van szó, sőt, egészen pontosan arról, amelyet eddig elveszettnek gondoltak, a Sheldon által rendelt képek nagy része ugyanis elveszett, csupán néhány maradt fenn, ezek közül látható egy például a londoni National Portrait Galleryben és az Eton College-ban is. Következő látogatásakor már vele tartott egy helyi történész, Aaron Manning is, aki ugyancsak megerősítette Busiakiewicz állítását. A felfedezést követően a festményt a helyi múzeumba vitték, ahol további vizsgálatoknak vetik alá. A készítője ismeretlen, nem maradt fenn a neve, ám mivel a politikus megrendelésére dolgozott, Sheldon mestereként szokták emlegetni a művészettörténészek.

– írta blogjára Busiakiewicz.

Delighted to host a reception for Lieutenancy ambassadors to thank them and my Deputy Lieutenants for all they do across #Warwickshire pic.twitter.com/gJOssu2Zj5

— Warwickshire Lieutenancy (@Warkslieutenant) July 4, 2024