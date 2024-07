Hiába bukott nagyot Kevin Costner westernje, Velencében debütál a folytatás

A cannes-i premier után nyáron mutatták be a mozik Kevin Costner régóta dédelgetett, részben saját pénzből finanszírozott westernsorozatának első részét. A háromórás Horizont: Egy amerikai eposz azonban annyira rosszul szerepelt a pénztáraknál, hogy nemcsak Costner egyik elzálogosított háza láthatja kárát, de a forgalmazók úgy döntöttek, elhalasztják a második rész augusztusra kitűzött premierjét, és az így nyert időben valahogy megpróbálják felkorbácsolni az érdeklődést a film iránt.

Az új premierdátumról azóta sincs hír, most viszont kiderült, hogy a válogatott közönség szeptemberben láthatja először a folytatást, ugyanis a Horizont második része a nagy presztízsű Velencei Filmfesztiválon debütál, ahol ráadásul az első részt is levetítik majd ugyanazon a napon, hogy mindenki számára érthető legyen a történet. Costner elmondta: mindig is az volt az álmom, hogy a Horizont második felvonását a Velencében mutathassa be.

Az a tény, hogy most úgy döntöttek, hogy az első fejezetet is levetítik egy napon a második rész világpremierjével nemcsak azt mutatja, hogy hisznek abban, hogy a két film együtt működik, de azt is, hogy támogatják a rendező vízióját. (…) Éljenek a filmek és azok, akik hajlandóak kiállni értük – mondta Costner, aki külön háláját fejezte ki Alberto Barbera fesztiváligazgatónak a bátorságáért.

A Horizont első részéről szóló kritikánkat itt, a Costner rendezői pályáját felidéző cikkünket pedig itt olvashatják: