Nicolas Cage új horrorja máris rekordokat döntöget az amerikai mozikban

Oz Perkins új horrorfilmje, a Longlegs – A rém 22,6 millió dolláros bevétellel nyitott a hétvégén Amerikában, ami a nemzetközi forgalmazó, a NEON eddigi legjobb nyitása, egyben az elmúlt évtizedben bemutatott független horrorfilmek legnagyobb nyitóhétvégi bevétele.

Lee Harkert (Maika Monroe), az ifjú és tehetséges FBI-ügynököt egy sorozatgyilkos (Nicolas Cage) megoldatlan ügyével bízzák meg. Ahogy a nyomozás egyre bonyolultabbá válik az okkult bizonyítékok sorával, Harker rájön, hogy személyes kapcsolata lehet a gyilkossal, és gyorsan kell cselekednie, hogy megakadályozzon egy újabb vérontást. A Longlegs – A rém Oz Perkins (akinek apja a Psycho főszereplője, Anthony Perkins) negyedik horrorfilmje, de az első, amely nálunk is moziforgalmazásba kerül.

A forgalmazó NEON-nál eddig a szintén idén bemutatott Szeplőtlen című film tartotta a rekordot 5,3 millió dolláros nyitással, ezt körözte le négyszeresen a Longlegs a maga 22,6 milliójával. Az elmúlt hétvégén a Longlegsnél a Gru negyedik része nyitott csak jobban Amerikában.

Az eszelős szerepválasztásairól ismert Nicolas Cage-től az utóbbi években jó pár horrort láthattunk, amik a magyar nézőkhöz is eljutottak (Amikor leszáll az éj, Renfield, Willy mesevilága, Mandy: A bosszú kultusza, Szörnyszülők). Az FBI ügynököt alakító Maika Monroe nevét 2014-ben ismerték meg a horrorrajongók a Valami követ főszereplőjeként, de ugyanebben az évben mutatták be a The Guest című thrillerét is, amit megannyi horrorfilm követett (Tau, Gazfickók, Valaki figyel, Túlvilági megszállottság).

A Longlegs – A rém a hazai mozikban augusztus 1-től látható.