A Cypress Hill valóra váltotta a Simpson család 28 évvel ezelőtti poénját

A Simpson család ihlette azt a nem mindennapi kollaborációt, amelyet a londoni Royal Albert Hallban hallhattak a vendégek szerda este. A raptrió ugyanis a Londoni Szimfonikus Zenekarral lépett fel – pontosan úgy, ahogy a Simpson család 1996-ban bemutatott epizódjában.

A Homerpalooza című részben Simpsonék egy fesztiválon járnak, ahol a backstage-be kerülnek. Ide érkezik a szervező a londoni szimfonikusokkal a nyomában, és azt kérdezgeti a backstage-ben ücsörgő zenekaroktól, ki rendelt komolyzenei kíséretet valószínűleg nagyon betépve. A Cypress Hill tagjai tanakodnak kicsit, arra jutnak, hogy nagy eséllyel ők lehettek, majd szimfonikus kísérettel kezdik el játszani az Insane in the Brain című dalukat. Most mindez megvalósult: a trió tényleg a Londoni Szimfonikus Zenekarra kiegészülve lépett fel a Royal Albert Hallban.

A zenekar a koncert előtt a BBC-nek elárulta, hogy az ominózus epizód óta élénken foglalkoztatja őket a poénnak szánt gondolat, a mostani koncerttel úgy érzik, hogy újabb fontos rubrikát pipáltak ki a zenekar történetében. A Cypress Hillnek nem ez volt az első kollaborációja egy szimfonikus zenekarral, korábban Denverben, a Colorado Symphony Orchestrával léptek fel.