Az Átriumból a RAM-ba költöznek Alföldi Róbert előadásai

Közel egy évvel ezelőtt derült ki, hogy a Kultúrbrigád tizenkét év után, idén nyáron elhagyja a Margit körúti Átriumot, aminek hét évig az üzemeltetője is volt.

Az állami támogatások hiánya miatt nehéz helyzetbe került intézményt előbb a nézők, majd az önkormányzat segítette a fennmaradásban, ez azonban nem volt elég, így a bezárás híre biztossá vált.

Májusban aztán megérkezett a bejelentés, hogy a sokak számára jól ismert tereket a Pintér Béla Társulata, a Dumaszínház, a Delta Produkció, a Füge Produkció, illetve az Orlai Produkciós Iroda együttesen veszi át, arról azonban semmit sem lehetett tudni, hogy mi lesz a Kultúrbrigáddal, illetve azok előadásaival.

Most erre is fény derült: Alföldi Róbert saját Facebook-oldalán jelentette be, hogy azok az előadások, amikben ő maga is játszik, a XIII. kerületi RaM-ArT Színházba költöznek: eszerint szeptembertől újra műsorra kerül