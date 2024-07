Az Agymanók 2 belépett az egymilliárd dolláros filmek klubjába

Hollywood egyre feszültebben várt az idei nyár első igazi kasszasikerére, és ezt végül a Pixar animációs filmje hozta el. Az Agymanók 2 már egy hét után lehagyta a Dűne második részét a bevétel tekintetében, 19 nap elteltével pedig átlépte az egymilliárd dolláros álomhatárt is. Ez mindössze összesen 11 animációs filmnek sikerült valaha, amiből nyolc a Pixar anyavállalatához, a Disneyhez tartozik, de az is árulkodó, hogy az Agymanók 2-nek jött össze ez eddig a leggyorsabban Rekordbevételeket produkál a Pixar folytatása – idén pedig az összes bemutató közül elsőként.

A folytatás tehát már most sikeresebb, mint a csaknem tíz éve bemutatott első rész, amely globálisan 859 millió dolláros bevételig jutott. Ez azért is nagyszerű hír a Pixarnak, mert a filmjeik bevételei az utóbbi években elmaradtak a várakozásoktól, ami részben annak volt köszönhető, hogy a Covid alatt hamar felkerültek a Disney+-ra. A stúdió fejese, az eredeti Agymanókat rendező Pete Docter, azon aggodalmát is megosztotta egy interjúban, hogy ezzel a járvány idején ránevelték a közönséget, hogy inkább otthon nézzék a Pixar-filmeket. Docter nemrég arról is beszélt, hogy a Pixar-klasszikusokból senki ne várjon élőszereplős remake-eket, mert ők szeretnek „olyan filmeket készíteni, amelyek önmagukban eredetiek és egyediek”.

