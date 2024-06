Mesterséges intelligenciával készített kamureklám terjed Esztergályos Cecíliáról

A nevem Esztergályos Cecília, és tizenhét éve térdproblémáim vannak

– hangzik el egy reklámban, amely a Facebookon bukkan fel. A színésznő hosszan ecseteli, hogyan segítette egy különleges recept a problémáiban, és az orvosokat is szidja kicsit amiatt, hogy félrediagnosztizálták, csak épp egy baj van: a Família Kft. színésznőjének sosem volt problémája a térdével, és nem reklámozott soha ízületeknek szánt csodaszereket sem.

A 81 éves színésznő maga is Facebookon látta először a reklámot, amelyben sosem szerepelt, ekkor jött rá, hogy egy cég a mesterséges intelligencia segítségével élt vissza arcképével és hangjával. A felháborodott művésznő a Blikknek azt nyilatkozta, hogy ügyvédjével feljelentést tesznek a rendőrségen.

Esztergályos a Mokkában is megszólalt a csalással kapcsolatban, azt szeretné elérni, ha mindenkihez eljutna a hír, úgy véli, hogy a hetvenéves karrierje során felépített hitelességét rombolja egy ilyen ügy. Hozzáteszi, a mesterséges intelligencia jó dolog, amennyiben helyes céllal használják, a csalók azonban ilyen módon megbélyegzik az ismert, hiteles embereket. Esztergályos azt is hozzátette, hogy a saját érintettségén túl azok miatt is aggódik, akik az ő arcát látva bizalmat szavaznak a csalóknak, hogy aztán átverés áldozatai legyenek.