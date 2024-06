Megoperálták a Vígszínházban megsérült Jegercsik Csabát

Bíztató híreket kaptunk Jegercsik Csaba állapota felől, túl van a műtéten, a csuklótörésen kívül más komolyabb sérülés nem történt

– írta Facebook posztjában a Vámpírok bálja produkció. Jegercsik Csaba péntek este a Vígszínházban egy külsős produkció által színre vitt musical előadásán leesett egy 3-5 méter magas díszletelemről.

A PS produkció posztjában úgy fogalmaz, maximális támogatásukról biztosították a szerencsétlenül járt színészt és felajánlották számára a teljes kártalanítást, valamint a rehabilitációban is a segítségnyújtásukat. A balest miatt kiesett jövedelmét is megtérítik. Jegercsik Csabát – aki több, mint háromszáz alkalommal játszotta a szerepet – várják vissza az őszi előadásra. Azt is hozzáteszik, hogy a baleset körülményeit még vizsgálják.