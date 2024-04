Will Smith váratlanul komplett Sötét zsaruk szerelésben tűnt fel a Coachellán egy rakás űrlény társaságában

A filmsztár a Men in Black című dalnál pattant a színpadra, ami az 1997-es Sötét zsaruk (eredetiben szintén Men in Black) című film betétdala is volt. Smith stílszerűen a földönkívüliekkel küzdő titkos ügynökök egyenruhájában, napszemüvegben és fekete öltönyben lépett színpadra, és egy csapat földönkívüli háttértáncos kíséretében rappelte azt el. A szám végeztével Balvint az öltönyös ügynökök lerángatták a színpadról, Smith pedig szertartásosan feltartotta a filmből ismert neutralizálót, hogy törölje a közönség emlékeit.

A videó felvételek azért szerencsére megmaradtak:

J Balvin just brought out Will Smith and he performed Men In Black at #Coachella pic.twitter.com/zc1svlN0VV

— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) April 15, 2024