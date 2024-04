Bridget Jones szingli anyaként tér vissza a mozikba Hugh Granttel és Emma Thompsonnal

Renée Zellweger, Hugh Grant és Emma Thompson is visszatér a Bridget Jones negyedik fejezetében, a Mad About The Boy című filmben – írja a BBC. A hírek szerint a film az Egyesült Államokban 2025-ben, Valentin-napon kerül a mozikba.

A film Helen Fielding 2013-ban megjelent, legutóbbi Bridget Jones-regényéről (magyarul egyébként Bridget Jones naplója 3. – Bolondulásig) kapta a címét, ami az ötvenes éveiben járó, immár kétgyerekes és megözvegyült Bridgetről mesél, aki férje, Mark Darcy (a filmekben Colin Firth) halála után újra randizni kezd. Fielding korábban azt nyilatkozta, hogy titokban írta meg a könyvet, hogy senki ne tudja benne befolyásolni, és azért döntött úgy, hogy Mark Darcyt kiírja a sorozatból, mert nem akarta, hogy Bridget „önelégült házas” legyen, ezt ugyanis korábbi írásaiban siralmas állapotnak ítélte a főhősnő. Nem tudni, mennyire követi majd a film a könyv sztoriját, a korábbi hírek még arról szóltak, hogy Firth is visszatér a negyedik részben, de annyit tudni lehet, a forgatókönyvet maga az írónő jegyzi.

A kétszeres Oscar-díjas Zellweger immár negyedszer bújik a kétbalkezes újságírónő szerepébe, Grant pedig a kihagyott harmadik film (és a pár évvel ezelőtti „túl öreg, dagadt és ronda vagyok már ezekhez a filmekhez” kezdetű nyilatkozata) után most ismét a sármos Daniel Cleaver szerepében tér vissza. Thompson, aki a harmadik, Bridget Jones babát vár című résszel kapcsolódott be a történetbe a főhősnő szülésznőjeként szintén látható lesz az új filmben is.

Az újonnan bekapcsolódó színészek között szerepel Chiwetel Ejiofor (12 év rabszolgaság) és Leo Woodall (A Fehér Lótusz, Egy nap) is, aki a hírek szerint Bridget fiatalabb szerelmét alakítja majd. A könyv alapján ugyanis olyan kérdésekkel foglalkozik majd Jones újabb kalandja, mint hogy érdemes-e a netes társkeresés során letagadni a korunkat, vagy hogy mihez kezd az ember lánya, ha a barátnője hatvanadik születésnapja egybeesik a barátja harmincadik születésnapjával?