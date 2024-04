Újra köztérre kerül a vízivárosi Fazekasfertály utolsó nyoma, a sokáig egy erkélyen rejtőző férfiszobor

Közel két évvel ezelőtt, 2022 júniusában hosszú cikkben számoltunk be az ötven évvel ezelőtt lebontott vízivárosi Fazekas utca 18. homlokzatán egykor állt, korongozó férfit ábrázoló szoborról, amit a házban született Lentz Mátyás mentett meg, majd a közelben álló, a Kádár-kor derekán született otthonának erkélyére költöztetett.

A témára az íróként, költőként és muzeológusként egyaránt elismert Képes Gábor hívta fel a figyelmünket, hiszen az egyrészt története miatt is igen érdekes, másrészt pedig Lentz felajánlotta, hogy azt a II. kerületi önkormányzat tulajdonába adja, feltéve, ha az vállalja a restaurálását, majd az utcában való kiállítását.

Ez rövidesen meg is történt, sőt, az elszállításkor mi is ott lehettünk, bemutatva magát a művet, majd a ház történetét is feltártuk.

A szükséges munkákat azóta elvégezték – derült ki a II. kerületben élők csoportja nevű Facebook-csoportban szombaton feltűnt posztból, ami a korongozó férfi leendő helyét is elárulja:

az a Horvát utca nyitányához, az eredeti helyétől néhány lépésnyire kerül majd.

A kommentszekcióban Őrsi Gergely polgármester is feltűnt, aki elárulta:

a műtárgy környezetét a következő napokban rendezni szeretnék, és a dobozok is megszépülnek, rövidesen pedig az avatásra is sor kerül majd.