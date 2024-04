Petőfi-szakértő: a Most vagy soha! minden ízében hamis és sokszor ízléstelen ferdítés

A kortárs magyar irodalom meghatározó kritikusa, az egyetemi tanárként és irodalomtörténészként is magasan jegyzett Margócsy István hosszú kritikában fogalmazta meg a leginkább csak Rákay Philip és Szente Vajk filmjeként emlegetett, de mégis Lóth Balázs által rendezett Most vagy soha! című filmmel (kritikánk róla itt olvasható) kapcsolatos véleményét – a Jelenkorban megjelent írás egyáltalán nem bánik fukar módon a negatív jelzőkkel.

A Táncsics Mihály-, Déry-Tibor, József Attila-, illetve Széchenyi-díj mellett a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével is elismert, kritikusi tevékenységét a régi Mozgó Világnál (1977-1983) indító Margócsy az elmúlt szűk négy évtizedben több fontos kötetet jegyzett is a film középpontjában álló költőről, így nem csak filmértőként, de a legfontosabb Petőfi-kutatók egyikeként is karcos véleményt nyilvánított, rámutatva olyan meglepő pontokra, mint a végefőcím elé helyezett mondatok, amik közül a legutolsó

azt közli, hogy Petőfi Sándor a fehéregyházi csata során? után? a „csillagok közé került” – s titokzatos hallgatással mellőzi az egyébként nem lényegtelen kérdést: vajon élve vagy holtan? Ezek szerint a film bekapcsolódna a Petőfi-kultusz másfél száz éves misztikus legendáinak sorozatába, s főhősét transzcendens csodaként hagyná kiteljesedni? De hiszen a film történéseiben a transzcendencia semmilyen formában vagy utalásban nincsen jelen – a főszereplő, ez a nagyszájú, fésületlen, mindennapi értelmiségi fiatalember, a látott cselekmény során mégis valamely csoda letéteményeseként volna elkönyvelendő?

A szakember hozzátette:

Egy másik mondat azt a tényt közli, hogy Jókai Mór, nem tudni, mi módon, megúszta a rá mért halálos ítélet fenyegetését, s életben maradt – aminek kapcsán minden középiskolát végzett nézőben felmerülhet az érettségi tananyag emléke: Jókait semmilyen módon nem vonták felelősségre, még csak ki sem hallgatták, forradalmi tevékenysége miatt. Minekutána felmerül a kérdés: legyen bármilyen szabadon szárnyaló és elrugaszkodott a film cselekményének fikciója – a film kommentárja vajon miért lódít ekkorát? Vagy azt akarják sugallni, hogy derék magyar történelmi személyiség csak az lehet, akit legalább halálra ítélt a gaz ellenség?

Margócsy szerint a film legelején büszkén tűnik fel az alkotók vállalása – „ahogy történt, és ahogy történhetett volna” –, ám az megmagyarázatlan marad, hogy

a kétféle szándék hogyan is érvényesülhet egyszerre, egy műben – amit az egyik alkotó nyilatkozott, miszerint „a filmben a valós eseményeket vegyítik a fikcióval, de úgy, hogy az nem befolyásolja az eredeti történelmi események menetét”, tökéletesen semmitmondó és értelmezhetetlen.

Vajon milyen, a filmben és a nyilatkozatokban nem is érintett szempont alapján vegyül a tény a fikcióval, és a néző vajon honnan fog értesülni arról, a film végtelenül zsúfolt világából mennyi írható a „történt”, s mennyi a „történhetett” oldalára? – teszi fel ezután a kérdést, majd kijelenti:

a film szerinte tisztázatlanul hagyja a kérdést, és miközben a magyar történelem egyik legismertebb történés-sorozatát prezentálja, oly vad fantáziajátékokkal töltötte fel és torzította el a cselekményt, hogy elbizonytalanítja a nézőt a téren: mit is kell gondolnia a látottakról?

A kritikus szerint mindettől eltekintve a

cselekmény keretei stimmelnek (de hisz ennyit minden iskolás gyerek is tud), ám ami a cselekmény-kereteken belül zajlik, annak minimális történeti referenciális hitele nincsen; nem egyszerűen művészi fantázia szabad játéka, hanem minden ízében hamis (és sokszor ízléstelen) ferdítés, aminek művészi hitele sincsen, történeti emlékezésként pedig működésképtelen.

Az alkotók a fiktív részek esetében a művészi szabadságra való hivatkozása szerinte emellett persze némiképpen jogos, hiszen egy történelmi film mindig rákényszerül arra, hogy nem valós elemekkel egészítse ki az ismert tényeket, az azonban súlyos kérdéseket vet fel, hogy ezek milyenek, és mennyire vehetők komolyan.

Azok a fikciós történelmi filmek, amelyekre mentségként annyian hivatkoztak, azaz A Bridgerton család, a Becstelen brigantyk, e téren aligha jönnek számításba – hiszen ezek eleve a történelem végtelen ironikus felfogásából indultak ki, és a történelmet egyértelműen parodisztikus játékként prezentálták, nem pedig tanúságtételként – olvasható az írásban, aminek szerzője úgy érzi: a Most vagy soha!

akciófilmmé változtatta a hajdani békés tüntetést – de rendkívül gyermeteg módon: hiszen csak azt tudta bemutatni, hogy az ellenség magánemberként üldözi (szerencsére eredménytelenül) a pozitív hősöket; a főszereplők pedig nem csinálnak semmit (kiváltképp nem akcióznak), hanem csak szaladgálnak (Petőfi legnagyobb akció-hőstette abban áll, hogy a titkosrendőr elől feleségével együtt kiugrik az ablakon; onnan tudjuk, hogy győztek, hogy a titkosrendőr csúnyábban esik), szónokolnak, verset mondanak, számtalanszor esküsznek, s szelíd rábeszéléssel szerelik le az állig felfegyverzett hatalmat, amely nem bírja elviselni a tiszta hősök őszinte tekintetét. Egy akciófilmben ellenséget kell kreálni, s ezért március tizenötödikét, amelynek célkitűzése pedig a régi, konzervatív Magyarország átalakítása volt, osztrák–magyar harctérré alakították át (ezért kellett azt az égbekiáltó hamisítást központi témává tenni, miszerint a harc a magyar nyelv használatának felszabadításért folyt volna…; s ezért kellett kihagyni a tizenkét pont követeléseinek tartalmi prezentációját), ám tényleges harcot nem láthatunk: a győzelem benyomását az kelti, hogy patetikusra fényképezett hősök néznek és megdicsőülnek – az ellenség meg visszavonul.

A film legnagyobb hibája Margócsy szerint persze nem ebben keresendő, hiszen semmiféle víziót nem sugall a történelem menetéről illetve lényeges mozzanatairól, így mindössze a háttértudásként mindenki által ismert tényekre hivatkozik,

de hogy miért, hogyan, s milyen eséllyel s milyen kifutással, arról egy szó sem esik (pedig mindez ugyanúgy benne van az iskolai tananyagban). E film azt sugallja, hogy a külső ellenséggel szemben a szabadságért a magyarságnak egységesen kell fellépni (ezt a nemzeti egységet a film azzal a kevéssé szellemes megoldással szemlélteti, hogy a titkosrendőr által vezetett alvilági bűnözőbandának is kialakul egy „nemzeti elkötelezettségű” bűnözőcsoportja, akik Petőfiékkel szemben már nem akarnak fellépni) – de arról a sokat beszélő derék értelmiségi kávéházi fiúk nem tesznek említést, hogyan is értik a szabadságot, s arról sem értesülünk, hogy a nap végén, a forradalom „győzelme” után most vajon beállt-e az ígért és felesküdött szabadság össznépi állapota, vagy (még) nem.

A Most vagy soha! lezárása a kritikus szerint akár ironikusan is értelmezhető lenne, hiszen a hősök a győzelem biztos tudatában hazaindulnak, a tizenkét pont nyomtatványát pedig beteszik a múzeumba, mintegy azt sugallva, hogy nem a pontok politikai követelése, vagy épp annak megvalósítása volt a fontos, hanem az, hogy legalább csináltak valamit.

Margócsy hozzáteszi: az egész film leginkább azért kínos, mert az alkotók, illetve a velük azonos véleményen lévő propagátorok

ki akarják vonni azt a kritika hatásköre alól, a munkát nem elsősorban művészi, hanem hazafias aktusként mutatják be, elvárva azt, hogy a közönség puszta hazafias kötelességből nézze is meg – feltételezve mindezek után azt is, hogy az tetszeni fog.

Egy filmet nem kötelességből, hanem esztétikai érdeklődésből kell megnézni, és élvezni, ha az valóban jó – írja a szakember, aki úgy érzi, hogy a munka az iskolások számára való bemutatása súlyos károkat fog okozni a magyar irodalom- és történelemoktatásnak,

a történelemszemléletének egésze – már amennyiben van ilyenje – ugyanis hamis, a történelemhamisítást pedig nem szerencsés hazafias kötelességként prezentálni.

A filmet korábban a kormányoldal több fontos alakja kritizálta, köztük Bencsik Gábor, illetve Bencsik András is.