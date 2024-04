Készül a Mátrix ötödik része

A Warner Bros. bejelentette, hogy készülőben van a Mátrix ötödik része, ám ez lesz a franchise első felvonása, amelyet nem a Wachowski testvérek valamelyike rendez. Helyettük Drew Goddard lesz az író-rendező, akit Oscar-díjra is jelöltek a Matt Damon főszereplésével készült sci-fi, a Mentőexpedíció forgatókönyvéért, és olyan egyéb ismertebb filmek kötődnek a nevéhez, mint a Cloverfield, a Ház az erdő mélyén, illetve a Húzós éjszaka az El Royale-ban.

A Mátrix legutóbbi, negyedik részét rendező Lana Wachowski executive producerként vesz majd részt a munkálatokban. A stúdió a szereplőgárdáról egyelőre nem árult el semmit, így egyelőre nem tudni, hogy például Keanu Reeves és Carrie-Anne Moss visszatérnek-e Neo és Trinity szerepében. A sztoriról sem derültek ki részletek, a Warner Bros. elnöke mindössze arról ír közleményében, hogy Goddard egy olyan ötelettel kereste meg őket, amely egyszerre tartja tiszteletben a Wachowskiék által lefektetett világot, miközben mégis továbbfejleszti és új nézőpontokat is kínál.

Nem túlzás azt mondani, hogy a Mátrix-filmek megváltoztatták a mozit és az életemet is. Lana és Lily kivételes művészete napi szinten inspirál engem és végtelenül hálás vagyok, hogy a világukban játszódó történeteket mesélhetek el

– mondta Goddard.

Az 1999-es Mátrixot valóban a filmtörténet egyik legnagyobb hatású sci-fijeként tartják számon, a második és harmadik résznek már jóval ellentmondásosabb a megítélése, annak ellenére, hogy anyagilag azok is kirobbanóan sikeresek voltak. A 18 év után, 2021-ben elkészülot Mátrix: Feltámadások viszont nemcsak anyagilag volt bukás – amiben persze közrejátszhatott az, hogy a mozibemutatóval párhuzamosan az HBO Maxra is felrakták –, de minden tekintetben elég nagy érdektelenségbe fulladt, mi is elég csalódottak voltunk kritikánkban.