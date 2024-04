Kusturica személyesen rótta le tiszteletét Putyinnál, hogy pénzt kaphasson új filmterveire

A számos nemzetközi díjat, többek között a cannes-i Arany Pálmát is elnyert szerb filmrendező, Emir Kusturica régóta lelkes támogatója Vlagyimir Putyin politikájának, most pedig Moszkvában találkozott az orosz diktátorral, akinek elmondta, hogy három filmet akar készíteni orosz klasszikusok művei alapján. A filmrendező reményét fejezte ki, hogy a Kreml vezetője segít neki tervei megvalósításában, szúrta ki a 444.

Előtte Kusturica megköszönte Putyinnak a „személyes történelmi igazságtételt”, amelyet szerinte „a szlávok sosem kaptak meg”:

Ami most Ukrajnában történik, az a mi harcunk is. Mi, akik láttuk, mi történt ezekkel a banderistákkal Horvátországban, amikor 230 ezer szerbet elűztek… Azt hiszem, ez az analógia nagyon fontos mindenki számára

– mondta Kusturica, aki sajnos nem fejtette ki, hogy mi közük a horvátoknak Sztepan Bandera ukrán nacionalista politikushoz, majd előállt részletes terveivel:

– mondta a rendező, aki még egy negyedik filmtervet is kilátásba helyezett. Szerinte ezekkel a filmekkel lenne teljes a rendezői karrierje. Szerencséjére Putyin megnyugtatta, hogy lesz majd alkalma megvalósítani a terveit.

Putin met with director Emir Kusturica in the Kremlin yesterday.

Kusturica thanked Putin for his “personal historical justice” and told him that “the Banderovites kicked 230,000 Serbs out of Croatia”. pic.twitter.com/Olfq7QD44I

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 3, 2024