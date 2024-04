Lázár János a helyiek véleményére is számít a Rádió-épületek helyét átvevő Pázmány-kampusz ügyében

Meglepő posztot tett közzé saját Facebook-oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter: néhány soros írásában a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a Palotanegyedbe tervezett új kampusza kapcsán elharapózó botránnyal kapcsolatban tett közzé első olvasásra biztatónak tűnő gondolatokat.

Az ügy február közepén látszólag fordulópontot vett, hiszen mi is megírtuk, hogy újraindulnak a kormány, illetve a kerület közti tárgyalások, amik első lépéseként Lánszki Regő építészeti államtitkár, illetve Rádai Dániel alpolgármester fog találkozni egymással. Az egyeztetések – amikbe egy februári ígéret szerint rövidesen a civileket is bevonták – eredményeiről azóta semmit sem tudni, a várható munkákról azonban újabb részletekre is fény derült: az állam teljesen átformálná a tömböt körülvevő közlekedési rendet, ezt pedig sem Józsefváros, sem a Budapest Közút nem ellenzi.

A két kiemelt műemlék, a meglepően sok eredeti, illetve értékes részletet őrző (ezeket itt mutattuk be) Esterházy-, illetve a Károlyi-palota felújítását is magával hozó, a Stúdiópalotából viszont szinte csak a főhomlokzatot érintetlenül hagyó munkák közül egyelőre sem a bontás, sem az építés nem kezdődött meg, hiszen az ügy továbbra sem jutott nyugvópontra.

Lázár szerdai posztjában a várható új épületekkel kapcsolatban kijelentette:

Egyetemet és békét! Az ország egyik legrégebbi és legnagyobb egyetemének új campust építünk a 8. kerületben. A Palotanegyedhez és a katolikus iskolához méltó épület lesz, amely azonban nem épülhet meg anélkül, hogy a helyiekkel ne egyeztessük: az építkezéssel párhuzamosan hogyan fejlesszük, újítsuk fel a környéket. Ők mondják el, hogyan kárpótoljuk őket az építkezés okozta kellemetlenségért: mely homlokzatok vagy utcák újuljanak meg, mélygarázst vagy parkolóházat építsünk és hogy hozzunk-e létre több közparkot. Szakmai vitát persze folytathatunk az új sportcsarnokról, kollégiumról vagy éppen az egykori Rádió épületéről, két dolgot azonban már most is biztosan tudunk: az egyetem új campusát megépítjük,

csak a helyiek mondhatják meg, hogyan fejlesszük a környéket. Ez a mi társadalmi egyeztetésünk! Legyen béke és egyetem!

Ezek a sorok valószínűsítik azt, hogy

a háttérben tárgyalások folynak, a környéken élőknek, illetve a szakmának pedig lehetősége van, vagy lesz a projekt irányát befolyásolni.