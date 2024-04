Robbie Williams szerint olyan híres, hogy az ufók is felkeresték

Pataky Attila-i mélységekben elmélkedett a földönkívüliekről Robbie Williams: az énekes azt állítja, hogy már többször volt szerencséje személyesen is hozzájuk. Az erről szóló megnyilvánulása van annyira meghökkentő, hogy az április elsején mindent elárasztó álhírek közé besimuljon, ám Williams évek óta bevallottan óriási ufórajongó, többször nyilatkozott már a megszállottságáról a földönkívüliek iránt, és azt is megosztotta már korábban, hogy húsz éve találkozott először velük Los Angelesben.

Az énekes most bővebben mesélt ezekről a találkozókról: azt állítja, évek óta kapcsolatban van velük, egy alkalommal egyenesen a stúdióban látogatták meg, ahol épp az Arizona című dalán dolgozott, ezért került bele a „gold ball of light” sor. Arról is meg van győződve, hogy hírneve miatt keresik fel őt, befolyása és ismertsége miatt alkalmas arra, hogy a földönkívüliek hírnöke legyen.

Néha úgy érzem – miközben próbálom szétválasztani az egót a nárcizmustól, sokszor sikertelenül – rengeteg különféle teória van arról, hogy mit kéne ezzel az egésszel kezdenünk, de ilyenkor elgondolkozom, hogy vajon az ismertségem miatt látom-e őket. És vajon azért látom őket, hogy beszéljek róluk?

– elmélkedett Williams.

Az énekes azt is hozzátette, hogy Los Angelesben sokkal erőteljesebben érzi a jelenlétüket, mint Angliában. „Volt egy házam Wiltshire-ben, a birtok és a ház is ezeréves, azt hinné az ember, hogy tele van kísértetekkel és becsapódó ajtókkal. Mások tényleg tapasztaltak ilyet, én nem. Egészen addig nem, amíg Los Angelesbe nem költöztem, ahol nagyon úgy fest, spirituális gócpontok vannak, nagyon furcsa vidék.”