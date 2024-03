„Megcsókolok minden lépcsőfokot, ami a tetőteraszra visz” – 14 arc, történet és kamerába rappelt bemutatkozás

Nagykanizsáról, Ukrajnából és Csepelről indult fiatal rapperek is bekerültek a Budapest Open Mic (BOM) hiphop tehetségkutató második évadának tavaly ősszel zajlott döntőjébe. A róluk készült dokumentumfilm, amelyből a történeteik, indulásuk és a stílusuk is megismerhetők itt, a 24.hu-n tekinthető meg.

A film megjelenése egyben a BOM következő, harmadik évadának nevezési felhívása is: az új szezon egyszerre lesz országos tehetségkutató és dokumentumfilm-sorozat, amelynek epizódjai a 24.hu-n jelennek majd meg. Válogatót Budapest mellett már Veszprémben, Pécsett és Miskolcon is tartanak a szervezők, a programba kerülő versenyzők mentorai Saiid, Co Lee, Gege és Ganxsta Zolee lesznek. Öt fordulóban kell majd különböző zeneszakmai feladatokat megoldani a zsűri előtt: ezt Bánkuti Dani zenei szakértő, producer, Czeglédi Szabolcs „Szasza”, az Akvárium Klub programigazgatója, Kamau Makami „Kama” zeneszerző, producer, énekes és Sebestény-Gallasz Enikő, a WMMD disztribútor ügyvezetője alkotja. Ezután alakul ki az élőben rögzített, nyilvános döntő mezőnye.

A sorozatot Dér Asia (Nem halok meg) és Bernáth Szilárd (Larry) rendezik, vezető operatőre Domokos Balázs (Egy nap).