Megvan a végösszeg: 4,4 milliárd forintból építették újjá a Sámándobot Karcagon

Az elmúlt években többször is beszámoltunk a 2015-ös milánói világkiállításra készült, majd végül Karcagon újra felállítani tervezett Sámándob kacskaringós sorsáról.

A súlyos milliárdokért hazaszállított, majd a nem megfelelő körülmények közt való tárolás miatt jórészt szétrohadt elemek újbóli összeillesztése, javítása, illetve cseréje hosszú éveken át zajlott, a 2022 márciusában indult építési munkák pedig végül csak nagy csúszással, 2024 februárjának utolsó napjaira értek véget,

cserébe azonban pinceszintet, előcsarnokot, illetve színeket és rendezett környezetet is kapott az épület.

A munkák pontos összegéről eddig semmit sem lehetett tudni, azon túl, hogy a faanyagokat nem magukban foglaló hazaszállításra az állam kétmilliárd forintot szánt, a tárolás, illetve az újragyártás költsége pedig folyamatosan emelkedett –utóbbi tavaly ősszel már négymilliárd forint fölé csúszott, többek közt azért, mert

Az eredetileg Ertsey Attila és Sárkány Sándor által jegyzett épületet végül egy önmaga paródiájává vált szörnnyé építették át, sztyeppemúzeum és konferenciaközpont helyett pedig végül a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ otthona lett.

Az át-, vagy inkább újjáépítés végső összege egészen mostanáig nem derült ki, a 444 azonban megtalálta a választ: a DK-s Vadai Ágnes a költségeket firtató kérdésére Tállai András államtitkár kijelentette:

[…] sajnálattal tölt el, hogy Önök a múltban is és a napjainkban is minden fejlesztést támadnak, legyen szó akár a Városligetről, infrastruktúra- vagy sportfejlesztésről, most pedig a Sámándobról, amely egy fővárostól távoli település számára biztosít a korábbinál szélesebb lehetőségeket. A teljes fejlesztéshez a kormány 4,4 milliárd forintot biztosított.