Osváth Zsolttal, Koltai Róberttel és Caramellel is eltölthetünk egy napot az Adom a napom harmadik évadában

„Most elköszönök, de ez nem istenhozzád, hanem sokkal inkább viszontlátásra! Találkozunk 2024-ben is” – búcsúzott az előző évad végén Geszti Péter, az Adom a napom című sorozat műsorvezetője. Áprilisban érkezik is a VIASAT3 sikeres sorozatának folytatása, amelyben egy-egy hírességet követhetünk végig egy teljes napon keresztül, hogy aztán este egy beszélgetéssel zárják a műsort Gesztivel.

Április 15-én hétfőn 20 órakor 3. évadával tér vissza a VIASAT3-ra Magyarország egyik kedvenc élő talkshowja, az Adom a napom. „Mutasd meg a napod, megmondom, ki vagy!” – tartja a műsor kapcsán Geszti Péter, akinek célja továbbra is az, hogy bebizonyítsa, a filter nélküli pillanatok és egy kendőzetlenül őszinte beszélgetés még hazánk közismert és meghatározó alakjait is képes új oldalukról bemutatni

– írja a csatorna közleménye.

Ahogyan eddig, a műsor most is egy online streaminggel indul a www.adomanapom.hu oldalon, ahol élőben követhetjük a meghívottak napját, egészen az esti stúdióbeszélgetésig Geszti Péterrel. A harmadik szezonban – többek között – Osváth Zsolt, Koltai Róbert, Molnár Ferenc „Caramel”, Radics Gigi, Sváby András, Kiss Gergely, Ábel Anita és Verebes István életének is részesei lehetünk, mi több, kérdezhetünk is tőlük:

újdonságként ugyanis a hello@adomanapom.hu e-mail címre lehet a vendégekhez szóló kérdéseket küldeni.

„Ahogy az első két évadban, a meghívottak most is olyan személyek, akikkel Geszti Péter nemcsak a stúdióban, de egy vacsora mellett is szívesen beszélgetne”– írja a csatorna. A közlemény szerint az új részekben műsorvezetők, üzletemberek, színészek, zenészek és sportolók is megmutatják majd egy napjukat.