Orbán Viktor elismerően beszélt egy szocialista politikusról

Orbán Viktor miniszterelnök váratlanul megjelent a makói Hagymatikum gyógyfürdő új épületének átadásán, ahol elismerően beszélt a város korábbi szocialista polgármesteréről, Buzás Péterről.

A magyar közéletben nem szokás a másik oldalhoz tartozó politikusról elismerően beszélni. Én nem tartom ezt jó dolognak

– mondta Orbán vasárnap délelőtt a Telex tudósítása szerint. A miniszterelnök a Csongrád-Csanád megyei kisvárosban összegyűlt néhány száz fős közönség előtt úgy folytatta gondolatmenetét, hogy „ha beszélnénk, talán még az is kiderülne, hogy nem a másik oldalhoz tartozunk, sőt az is kiderülhetne, hogy nincsenek is oldalak, mert végső soron csak magyarok vannak”.

Orbán azért emlegette pozitív példaként Makó 2010 előtti polgármesterét, mert szerinte Buzás elismerést érdemel azért, hogy akkor is adott megbízásokat Makovecz Imre építésznek, amikor ő szinte sehonnan sem kapott felkérést Magyarországon. Az átadó plakátján egyébként még az szerepelt, hogy Lázár János mond ünnepi beszédet, és bár az építési és közlekedési miniszter, a térség országgyűlési képviselője valóban ott volt, helyette a miniszterelnök állt színpadra. Orbán szerint Makó most már nemcsak a legtöbb, hanem a legnagyobb Makovecz-épülettel is büszkélkedhet.

A fürdő új szárnya 10 milliárd forintból készült el több mint egy éves csúszással, 2023 elejére kellett volna befejezni az eredeti tervek szerint.