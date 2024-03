Meghalt M. Emmet Walsh, a Szárnyas fejvadász és a Tőrbe ejtve színésze

M. Emmet Walsh, aki leginkább elképesztően termékeny karakterszínészként volt ismert olyan filmekből, mint a Szárnyas fejvadász, a Tőrbe ejtve, vagy a Coen testvérek filmjei, kedden hunyt el egy vermonti kórházban – írja a New York Times a színész menedzserének közleménye alapján.

A neves filmkritikus, Roger Ebert egyszer így fogalmazott Walsh filmjeiről:

Ha egy filmben mellékszereplőként játszik Harry Dean Srtanton vagy M. Emmett Walsh, az végső soron biztosan nem lehet rossz film.

A akkor még ismeretlen Joel és Ethan Coen 1984-ben egy központi karakter szerepét kifejezetten Walshnak írták Véresen egyszerű című filmjükbe, és maguk is meglepődve tapasztalták, hogy a színész annak ellenére is elfogadta a szerepet, hogy alig tudtak neki fizetni érte. A film nagy sikert aratott, a nyomozó szerepével Walsh egy amerikai filmes díjat is bezsebelt, nem meglepő hát, hogy a Coen testvérek az Arizonai ördögfiókában is adtak neki egy kisebb szerepet, bár állandó színészük nem lett.

Michael Emmet Walsh 1935-ben született, üzleti adminisztrációból szerzett diplomát, de már az egyetem közben részt vett különböző színpadi produkciókban.

Egy tanárom egyszer azt mondta, »miért várnál negyven éves korodig, hogy elgondolkozz, nem színésznek kellett volna-e menned? Derítsd ki inkább most!«

– nyilatkozta egy interjúban Walsh, aki ezután el is ment New Yorkba szerencsét próbálni a színészi pályán.

Walsh három éves kora óta siket volt az egyik fülére, és erős vermonti akcentussal beszélt, így mindig is tudta, hogy nem lesz tipikus Shakespeare- vagy Molière-színész, sem a következő Al Pacino. „Ki kellett találnom, ki vagyok én, és miben vagyok én a legjobb, amihez senki más nem ért” – mondta.

Walsh hosszú filmes és tévés pályafutása során végül több mint 220 szerepben játszott, legtöbbször mellékszereplőként tűnt fel a színen. Szerepelt az 1982-es Szárnyas fejvadászban is, 2018-ban a film főszereplője, Harrison Ford avatta fel az emléktábláját a karakterszínészek dicsőségfalán. Legutóbbi világhírű filmje a2019-es Rian Johnson-film, a Tőrbe ejtve című krimi volt Daniel Craiggel a főszerepben.

„Jó élet a karakterszínészeké” – nyilatkozta egyszer. „Megjártam a sztárság világát, voltam Redford és Hoffman közelében, és ez ijesztőnek találtam. A sztárságot üldözni olyan, mint az agárversenyeken műanyag nyulak után futó kutyák: mire elkapja az ember, már túl fáradt ahhoz, hogy tovább fusson.”