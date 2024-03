Mostantól tizennégy magyar zsinagógát járhatunk be úgy, hogy ki sem mozdulunk a nappaliból

A Cödoko Alapítvány és a Mazsihisz a magyar állam és a Zsidó Világkongresszus támogatásával két évvel ezelőtt elindult projektje azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a legfontosabb, vagy épp legérdekesebb magyarországi zsinagógák online is bejárhatók legyenek.

A zsidó örökségtárat, adománygyűjtő felületet, valamint pedagógiai segédletet is magában foglaló, Kultúrkincs nevű oldalon most már tizennégy fontos épületben bolyonghatunk, hiszen nemrég a kisvárdai és az albertirsai zsinagógák is csatlakoztak a sorhoz – derül ki a Mazsihisz oldaláról.

A Pest vármegyei Albertirsán található egykori zsinagóga a város legrégebbi műemléképülete: 1807-1809 között épült klasszicizáló, késő barokk stílusban. A vészkorszak utáni évtizedekben gabonataktárként, majd tollfeldolgozó üzemként használták, majd sokáig üresen állt. 2017-re végül a Norvég Alap támogatásával, csaknem 300 millió forintból állították helyre Varga Noémi (Numbernow) tervei alapján, ma pedig Művészetek Háza néven kulturális központként működik.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kisvárdán a XVIII. század közepén még csak egy zsidó család élt (név szerint Salamon György és felesége), 1754-ben azonban már öt családot írtak össze. Számuk a következő évszázadban tovább nőtt, hiszen az Esterházy grófoknak köszönhetően 1871-re már 1328 zsidó lakosa volt a városnak. Az első, 1801-ben emelt zsinagóga épülete ma sajnos már nem áll, az oldalon mostantól szabadon bejárható zsinagógát ugyanis csak százegy évvel később, 1902-ben avatták föl.

A Kultúrkincsen régebb óta megismerhető tizenkét imaház

illetve Szegeden található.

Az oldal itt érhető el.