Csúszik a Robert Pattinson-féle Batman folytatása

Mégsem kerül jövőre mozikba a 2022-es Batman következő része, a premiert 2026-re tolták – írja a Hollywood Reporter.

A folytatást rögtön 2022-ben be is jelentették, miután a Robert Pattinson főszereplésével készült filmé volt a pandémia alatti második legsikeresebb nyitóhétvége (a Pókember: Nincs hazaút után) és világszinten 770 millió dolláros bevételt hozott. Be is izzította a franchise-gépezetet: Colin Farrel Pingvinje saját Max-sorozatot kapott, Matt Reeves rendező pedig a filmben feltűnő elmegyógyintézetre (Arkham Asylum) összpontosító sorozatot kezdett fejleszteni.

És persze elkezdett a folytatáson is dolgozni, amit eredetileg 2025. október 3-ra tűztek ki, a Hollywood Reporter forrásai szerint viszont az író- és színészsztrájk bekavart a produkciónak, így egy évvel elcsúsztatták a bemutatót.

Helyette a Maggie Gyllenhaal által rendezett The Bride! című film érkezik a premiernapon, ami Christian Bale főszereplésével készült, de feltűnik majd benne Jessie Buckley, Peter Sarsgaard, Annette Bening és Penélope Cruz is.

Barry Levinson (Esőember, Jó reggelt, Vietnam!) gengszterfilmje, az Alto Nights is csúszik: idén november helyett csak 2025 márciusában érkezik, Robert De Niróval a főszerepben.

De a bejelentés szerint 2025. augusztus 8-án érkezik Paul Thomas Anderson új filmje, amiről egyelőre semmit sem lehet tudni azon kívül, hogy Leonardo DiCaprióval és Sean Penn lesznek a főszereplői.