Útjára indult a Visa Boltok boltja kezdeményezése, a fődíjat egy gyerekkönyvesbolt kapta

2022. októberében az Instore és a Visa nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy megtalálják azokat a boltokat, amikben a legnagyobb élmény éri a vásárlókat. A verseny bírái inkognitóban látogatták meg a boltokat, ahol nyolc szempontot figyelembe véve –a megjelenéstől kezdve, a személyzet hozzáállásán át, a digitális megoldásokig – próbavásárlásokat tartottak.

Az azóta eltelt 15 hónap mindegyikén nyertest hirdettek (róluk egyenként a díj honlapján olvashatnak), közülük pedig a február 29-i, szökőnapi eseményen nevezték meg az „év” fődíjasait.

A fődíjas pedig nem más, mint a 2001-ben indult, ma már 11 könyvesboltot és egy kávézót magában foglaló Pagony-bolthálózat ékköve, a Bartók Pagony, ahol hatalmas gyerek-, ifjúsági könyv- és társasjáték-választékkal várják a betérőket.

A tulajdonosoknak, három baráti házaspárnak, különösen fontos, hogy otthon érezzék magukat a gyerekek és a szülők is, ehhez a könyvekből felkészült eladók – akik nem ritkán gyakorló anyukák – segítik a vásárlókat.

Az évek folyamán a 0- 18 éves korosztálynak szóló könyvek, társaskínálat mellett kialakított játéksarok kiegészült két tematikus kalandszobával, egy kávézóval, a foglalkoztató termek pedig számos programot:, kiállításokat, könyvbemutatókat, fejlesztő foglalkozásokat, gyerekzsúrokat, napközis táborokat kínálnak, és innen indulnak városi kalandséták is, valamint a Tour de Pagony, a könyvesboltokat összekötő, gyerekeknek is biztonságos bicikliútvonal.

„Víziónk egy olyan univerzum volt, amiben nagynak tartjuk a kicsiket.” – mondta el a díj átvételekor az egyik tulajdonos, Sárdi Dóra.

A díjátadó után Sárdi azt nyilatkozta, örülnek és őszintén meg is lepődtek, hogy nyertek. Most is, és 2022. novemberi hónap győztese díj kihirdetésekor is.

A zsűrielnök Sármay Bencét, aki egyben a Visa Magyarországért felelős vezetője is, arról kérdeztük, hogy miért tartották fontosnak egy ilyen díj létrehozását.

Szerinte a Boltok boltja egy hiánypótló kezdeményezés, mivel a kis- és középvállalkozások és támogatásuk kiemelt jelentőségű. Mind azért, mert több millió embert foglalkoztatnak szerte Európában, mind pedig azért, mert a helyi közösségek motorjai, találkozási- és tájékozódási pontjai. Sármay úgy véli, a független szakmai díjuk elismerés a boltoknak, a vásárlóknak pedig segítség, hova érdemes betérni.

Hogy mi lehetett a különbség, mi lehetett a Bartók Pagony előnye a többi havi díjazottal szemben, azt a Pagony tulajdonosa természetesen nem tudja, de mivel kulturális vállalkozás nem volt rajtuk kívül a havi díjazottak között, így szerinte talán a sok családot elérőmagyar kortárs kultúrát közvetítő tevékenységük határozhatta meg a zsűri döntését is.

A könyvkereskedelem többi szereplője közül pedig szerinte a vásárlói igények állandó felmérése és a folyamatos újítás emeli ki őket.

„Folyamatosan megújulunk, folyamatosan keressük az új irányokat. Hiába vagyunk sikeresek egy tevékenységben, azt megtartva, újabb és újabb dolgokat találunk ki. Nyughatatlan emberek vagyunk, akik abban hisznek, hogy a világ is változik és ezért a vállalkozásnak is változnia kell. Azzal együtt, hogy az alapvető értékeket megtartják.”

A másik versenyelőnyének azt tartja, hogy egy univerzumot építettek ki a gyerekirodalom köré és holisztikusan gondolkoznak. Vállalkozásként a teljes gyerekkort és szülői élményt próbálják lefedni, a kultúrához való csatlakozást próbálják meg elősegíteni 0-tól 18 éves korig.

Sármay arról beszélt, nem volt könnyű a választás, hiszen rengeteg boltot néztek át a 15 hónap alatt, nagyon sokszínű volt a jelöltek listája, ahogy ez a díjazottakból is kitűnik. Nagyon igényes, innovatív és kreatív megvalósításokat láttak, és szerencsére egyáltalán nem mondhatni, hogy csak Budapest központjában találhatóak ezek a kimagasló teljesítményű vállalkozások. A Pagonyban neki – többgyermekes apaként – az volt a legkedvesebb, ahogy látta több generáció együttműködését és együttélését.

A csúcsról hova tovább?

A Pagony tulajdonosa úgy véli, mivel könyvkiadók is, ezen a téren rengeteg új irányba lehet fejlődni. Olyan új könyveket forgalmazni, amik Nyugat-Európában az olvasóvá nevelésben már bevált, sikeres könyvek. Sárdi Dóra szerint Magyarországon még mindig a szövegalapú könyvek vannak a középpontban, noha már kevésbé, mint évtizedekkel ezelőtt, a Pagony nyitása idején. Nagyon nagy utat tett meg azóta a magyar gyerekirodalom, de még van hova továbblépni.

A díjnyertes Bartók Pagony pedig az idei évben izgalmas fejlesztések terepe lesz, amik a látogatói élmény további fokozását szolgálják. „Nagyon bízom abban, hogy ez a matrica egy sztenderdet fog jelenteni és a vásárlóknak is egy tájékozódási pont lesz, hogy ezekbe az üzletekbe betérhetnek, mert itt jó kezekben lesznek.” – utalt Sármay arra, hogy a jövőre nézve az a céljuk, hogy az üzletek, a kisvállalkozások minőségének szimbólumává válik a díj. Tehát a verseny az „éves” díjátadó után sem áll le, nevezni pedig bárki ingyenesen tudja saját vagy kedvenc boltját.

További nyertesek

A Visa különdíjas a nagy múltú, soproni Harrer Csokoládéműhely. A cukrászda és édességboltban nemcsak megvásárolni lehet az minőségi, sőt, művészi kreációkat, hanem betekintést engednek az édességek előállításának folyamatába is.

A harmadik helyezett a budapesti Bécsi úton megtalálható NekedTerem, az üzlet a hazai termelők minőségi árucikkeit – az élelmiszerektől az öko háztartási szerekig – forgalmazza és juttatja el a vásárlókhoz.

A második helyezett Szabó György, a büki füvesember életművét továbbvivő Miskolci Györgytea – a cég vezetője, lánya, Lopes-Szabó Zsuzsanna –, amely nagyon stílusosan ötvözi a klasszikus patikák és a modern boltok hangulatát. Az üzletben a népi gyógyászatban jártas eladók várják a vásárlókat.