Meghalt Eric Carmen, a Dirty Dancing filmslágerének előadója

74 éves korában elhunyt Eric Carmen, a Raspberries együttes egykori frontembere, aki szólóban később olyan slágereket énekelt, mint az All By Myself, a Never Gonna Fall in Love Again és a Dirty Dancing című filmben elhangzó Hungry Eyes. Carmen halálát felesége jelentette be hivatalos honlapján. Halálának okát nem közölték.

Az amerikai énekes a Raspberries nevű clevelandi powerpop együttes frontembereként lett ismert, mely elsősorban a tengerentúlon volt népszerű. Carmen az összes sikerdaluk írója vagy társszerzője volt, köztük a legnagyobb sláger, a Go All the Way c. számé is, melynek népszerűsége 2014-ben ugrott meg, amikor bekerült A galaxis őrzői filmbe.

Amikor a Raspberries 1975-ben feloszlott, Carmen szólókarrierbe kezdett, mely azonban már inkább a hagyományos balladákról szólt: első két kislemeze 1976-ban nagy sláger lett: a Rahmanyinov 2. zongoraversenyén alapuló All by Myself és a Never Gonna Fall in Love Again, amely ugyancsak Rahmanyinov 2. szimfóniájának egy részletén alapult. Carmen néhány dalát más előadók is elénekelték: Celine Dion 1996-ban feldolgozta az All By Myself című dalt, Olivia Newton-John pedig a She Did It című számát.

Carmen a Dirty Dancing soundtrackjéhez készült Hungry Eyes című dalával is sikert aratott, amely 1987-ben a Billboard Hot 100-as listáján a 4. helyig jutott, majd a következő évben a Make Me Lose Control hasonló sikert aratott. Az 1980-as évek után Carmen kislemezei már nem kerültek a slágerlistákra, bár 2000-ben Ringo Starr-ral és az All-Starr Banddel turnézott, majd 2004-ben ismét a Raspberriesszel, amikor rövid időre újra összeálltak néhány élő fellépés erejéig, írja a Guardian.