Vidnyánszky miatt még mindig nem szavaztak az új Nemzet Színészéről, a leendő tag máris eleshetett egyhavi járadéktól

Annak ellenére, hogy már több mint egy hónapja új tagja lehetne az ország legkiválóbb színészeit tömörítő körnek, továbbra sincs hír arról, mikor választják meg a Nemzet Színészét a januárban elhunyt Benedek Miklós helyére. A szabályzat szerint a temetést követően kell új tagot választani, amely ebben az esetben február hatodika volt. Az új tagot a címet birtoklók egyhangúlag szavazzák meg, és ki is tűzték a szavazás dátumát február 14-re. Mindössze néhány órával a döntés előtt azonban a Nemzeti Színház titkársága lefújta a szavazást az intézmény vezetője, Vidnyánszky Attila a február 3-án elszenvedett balesetére hivatkozva. Az ügyben azóta sem történt előrelépés, új szavazást nem írtak ki.

A Blikk megkereste a cím birtokosait, akik ugyanannyit tudnak, mint mindenki más: semmit. Hiába érdeklődtek a titkárságon, új időpontról nem kaptak információt.

Érthető, hogy Vidnyánszky Attila még nincs olyan állapotban, hogy személyesen legyen jelen, de akkor miért nem tartjuk meg telefonon a választást? Mindig vannak olyan tagok, akik nem tudnak eljönni a találkozóra, ők is telefonon szoktak bejelentkezni. Szerintem ezt most is meg tudnánk oldani