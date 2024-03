Hidegkonyhai cég építette fel a kilencvenes évek legmeglepőbb budapesti épületszörnyeit, majd egy műemlékbe tört a bicskájuk

Az elmúlt években a magyar interneten rendszeresen felbukkantak olyan budapesti épületek, amikre sokan a legfurcsább vagy legcsúnyább jelzőt akasztották. Két évvel ezelőtt mi is készítettünk egy válogatást a legszörnyűbb darabokból, a sorból azonban fájó módon kimaradtak azok a vegytiszta kilencvenes éveket sugárzó csodák, amikkel egy céges rendezvények nélkülözhetetlen részét adó vállalkozó szórta meg a zuglói utcákat.

Az Aszpik Kft. rögtön a rendszerváltás után, 1990 végén alakult, hogy a következő harminc évben a Fogarasi úti hidegkonyhai üzem utódjaként szünet nélkül szendvicsekkel és salátákkal láthassa el az országot. A tulajdonosok néhány év után igyekeztek egyre több lábon állni, így 1993-tól kezve a szállodaiparba, két évvel később pedig az irodaházak világába tettek közel tucatnyi furcsa kitérőt. Ezt a kétezres években egy nyelviskolával, majd a következő évtizedben egy klímatechnikai ággal toldották meg.

A profilokat a koronavírus-járvány első éve sorra tüntette el, így mára már csak az ingatlanok maradtak, amik a többinél jóval mélyebb nyomot hagytak a városrész történetében. Ezek legjobbjait vesszük most sorra, hiszen tökéletes látleletét adják a rendszerváltás utáni időszak hirtelen túlépítéseinek és agymenéseinek, mikor mindenki úgy érezte, hogy itt az idő a megtakarításait, illetve céges profitját népmesei kacsalábon forgó palotákra költeni.

Az első fecske 1993-ban, Hotel Lucky néven nyílt meg, társaihoz képest kimondottan visszafogott kiindulópontot adva a későbbi rettenetekhez.

A spalettás ablakokat, az utcai homlokzat középvonalán végighaladó lépcsőházi nyílászárókat, illetve a két saroktornyot akár még kedvesnek is nevezhetnénk,

bár a belsőben lévő koloniál bútorok leginkább egy évtizedek óta minden felújítást megúszó vidéki szálláshelyet idéznek, épp úgy, mint a rövidesen megnyílt, hasonlóan fantáziadús nevű Hotel Happyben:

A legnagyobb sokkot a Vezér út más szakaszain álló társak okozzák, így a Mogyoródi utca sarkán álló,

báboskorlátokkal kényszeresen túlzsúfolt társa,

aminek sávosan vakolt homlokzata önmagában is borzongató, de ezt a járdán állva csak akkor élvezhetjük ki igazán, ha előbb

sikerül levennünk a szemünket a korlát anyagával megegyező oszlopokkal megrakott, szögletesen hullámzó kerítésről.

Az Aszpik Irodaház V. nevet viselő struktúra (ma már nem elérhető honlapja itt látható) kimondottan hasonlít az erdélyi Kalotaszeg történelmi központja, Bánffyhunyad sokat emlegetett cifra palotáira, így egyértelműnek tűnik, hogy az épület formáit, illetve díszeit azok inspirálták.

A gondolatvilág és a stílus átmentése tökéletesen sikerült, az azonban jó kérdés, hogy a tervek miként voltak képesek átküzdeni magukat az építési hatóságon, illetve a tervtanácson.

A kérdés a Vezér út alig ötszáz méterre lévő részén, a Bazsarózsa utca sarkán újra felötlik az ember fejében, hiszen a jó huszonöt éve ott álló óriás nem csak uralja az utca képét, de jó eséllyel alig használták, hiszen a mélygarázs lejáróján már a kétezres évek végén magasan állt a növényzet, a kertben pedig hosszú időn át üres italosrekeszek hevertek. Ezt a házat érdemes a közeli társa után megnézni, mivel az megfelelő alapot ad ahhoz, hogy a valamivel kisebb sokk ne terítse le újra az embert. A részleteket azért itt is érdemes külön-külön megfigyelni: a terméskő rendelésénél egy nullával elcsúszhatott a ceruza, hiszen az nem csak a lábazaton, de a teljes homlokzaton, illetve a kerítésen is megjelenik.

Az igazi meglepetést persze nem ez, hanem a harmadik emeleti erkélyekről felfelé nézve szabad szemmel is jól látható famunkák adják, hiszen a névtelenségbe burkolózó építész egyértelmű kikacsintást tett a sokszor szintén félkészen maradt, vagy épp üresen álló erdélyi társai felé:

a sarkokat ugyanis kopjafákat idéző tartógerendák díszítik.

Ennek fényében a bejárati lépcsősort őrző, kopott műkőszobrokon már nincs is értelme fennakadni, hiszen azok fél- és ikertestvérei az ország számos lakóházának bejáratánál ácsorognak, különböző állapotban.

A kerületi rendeletek által engedélyezhető maximális épületmagasságot jól kihasználó, a környezetébe azonban egyáltalán nem illő páros mellett persze érdemes megismerni a cég többi szüleményét is, hiszen azok egy fokkal szívonalasabb, bár különleges megoldásokat nem mutató munkák.

A formák és anyagok mindenféle rendszer nélkül egymásra való halmozása a többi Aszpik-ingatlannál egyáltalán nem tipikus, noha jól látszik, hogy azok mind saját koruk tipikus, középszerű, a rendelkezésre álló tereket azonban az utolsó négyzetméterig jól kihasználó, sokszor két tetőszintet is rejtő épületei – így igaz ez az első irodaház esetében is, ami a Gyarmat utca mentén, a már említett Hotel Lucky szteroidokkal való felhízlalásaként jött létre:

A nagy meredékségű magastető, a sűrűn elhelyezett nyílászárók, illetve a domború lépcsőházi ablakfelületek közül legalább egy attribútum a családi házas övezet más részein is feltűnik: a Lovász és a Deés utcában a tetőforma, a Szugló utcában pedig a lépcsőház bevilágítása is azonos.

Utóbbi esetben az oldalhomlokzatok Vezér úti társaihoz hasonló ballusztrádos erkélyeire, illetve ablakkeretezésre is érdemes figyelni, azok ugyanis a XIX. végi középületek, illetve vasútállomások jellegzetes, téglából rakott megoldásait idézik, anyaguk azonban terméskő:

Az Aszpik-birodalom saját honlapjukon ma már nem listázott tagjai közül kettő messze kilóg a társai közül: egyikük, a Fogarasi út 132. már-már visszafogott arcú és méretű modern üzlet- és irodaépületként lapul a portfólió koronaékszerét jelentő elhagyatott óriástól alig néhány lépésnyire.

Másikuk stílusában is különbözik: ez az 1996-ban amerikai mintára megnyílt, szívében korábban apró korcsolyapályát és egy vadnyugati kisvárost is rejtő Pólus Center szomszédságában 2001-re megvalósult Pólus Garzonház (eredetileg Hotel Pólus), ami a fővárosban ritkán előforduló érett posztmodern – ennek legismertebb hazai példája a Lehel Csarnok – egyik sokszínű darabja.

Az átadásakor százharminchárom szobát rejtő, a pláza, egy gyorsétterem, illetve egy benzinkút közé pottyantott épület a koronavírus-járvány alatt alakult garzonházzá, szobáit pedig hosszútávú bérleményként lehet belakni. Külső arca az elmúlt huszonhárom évben szerencsére nem változott, így a homlokzatai a festékkopáson, valamint az ázás jelein kívül érintetlenek,

méretes erkélyben végződő külső tűzlépcsői

pedig továbbra is mágnesként vonzzák a szemet.

Az épületekkel kapcsolatban számos kérdésünk merült fel a tervező személyétől kezdve az engedélyezési eljárásokig és addig, hogy a terveknek megfelelő eredmény épült-e fel. Ezekkel megkerestük a XIV. kerület önkormányzatát, ahonnan válaszadás helyett a Fővárosi Kormányhivatalhoz irányítottak bennünket. Kérdéseinket annak sajtóosztályához is továbbítottuk, aminek reakciója csak egyetlen mondatot tartalmazott: a kérdésekre ügyféli jogállás hiányában semmiféle tájékoztatást nem tudnak adni.

A megszületése óta családi kézben lévő cég kilenc évvel ezelőtt a műemlékfelújítások világába is belekóstolt: ekkor vásárolták meg ugyanis az egykori Brunovszky-féle vendéglő Rákospalota és Újpest határán álló épületét.

Károlyiaktól a pornóig

Az épület egy évvel a kiegyezés után, 1868-ban gróf Károlyi István megrendelésére, kúriaként született, majd 1889-ben annak egykori titkára, a szabadságharc leverése után munkaadójával együtt börtönbe zárt Bossányi László birtokába került.

A házat végül az ő fia adta tovább a Brunovszkyknak, akik 1912-ben két elsőrendű konyhát és jókora táncparkettet magában foglaló vendéglőként nyitották meg azt a köz előtt. A megyeri lóversenyek alkalmával a kétezerötszáz vendégre méretezett terekben akár négyezren is összegyűltek, székek helyett azonban csak hordókra tudtak leülni.

A Berda József költőt, illetve a vízilabdázó olimpikon Halassy Olivért is rendszeresen vendégül látó vendéglőben 1947-ben még Rákosi Mátyás is tartott néhány reprezentatív vacsorát, az államosítást azonban nem úszta meg. A család egykori otthonát visszabérelhette az államtól, a vendéglő pedig a rendszerváltásig Népkert, majd 1992-től néhány éven át Brúnó Nagyvendéglő néven működött. A háznak ekkor már csak egy apró része volt használatban, a terek többségében ugyanis különböző vállalkozások kaptak helyet, sőt, felnőttfilmeket is forgattak a falak között.