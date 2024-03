A főigazgató szerint nem okozott gondot az Operának a büfészünet miatt távozó karmester

Félbevágták az Operában a Carmina Buranát, hogy több legyen a büfé bevétele, jelentette be Bogányi Tibor rendező-karmester, aki emiatt vissza is lépett az előadás dirigálásától. Ókovács Szilveszter főigazgató az Index kérdésére úgy nyilatkozott, tudomásul vették a döntést, hozzátéve, hogy

egy operaházban, ahol 1800 ember dolgozik együtt a kiírt előadások megvalósulásáért, még azt a helyzetet is meg kell oldani, ha a karmester éjjel mondja le a délelőtti produkciót – ahogy a közönség élelemhez, italhoz jutását vagy az énekkar közreműködésidíj-emelésének forrásproblémáját is. És meg is oldjuk, de ez egy másik, nem individuális, hanem magasabb horizontú, intézményi szemlélet.