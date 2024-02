Kiteszik az építészeket az Építészek Házából

„A Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) a napokban tájékoztatást kapott az Építési és Közlekedési Minisztériumtól, hogy az Ötpacsirta utcai székházban működő szervezetek számára új, ideiglenes székhelyet keres” – írja nyilatkozátban a MÉSZ.

Az Ötpacsirta utca 2. 1954 óta ad otthont MÉSZ-nek, azóta meghatározó helyszíne és kulturális központja a magyar építész társadalomnak.

Ez az épület a Magyar Építőművészek Szövetségének – melyet 122 éve Lechner Ödön és társai alapítottak – valamint a Magyar Építész Kamarának, a Budapesti Építész Kamarának, az ÉME Mesteriskolának, ezzel együtt a magyar építészek széles körének is a szakma identitását meghatározó otthona, már több, mint 70 éve.

– írják.

Az Építészfórum megkereste a döntéssel kapcsolatban a minisztériumot, akik elmondták, hogy ideiglenesen keresnek csak új székhelyet az építészeknek, amíg fel nem épül egy tervezett új központ.

„Miután az építésszakmával szorosan együttműködve elkészítettük az új magyar építészetről szóló törvényt; a magyar építészeket, érdemeik jogos elismeréseként az újonnan létrehozott Magyar Építészet Napján a korábbiakhoz képest nagyobb odafigyeléssel díjazzuk; most érkeztünk el egy új Magyar Építészeti Központ felépítéséhez, ahol végre, több évtized után, méltó elhelyezésre kerülnek a szakmai szervezetek. A jelenlegi költözés ennek a folyamatnak a része, amely során az érintett szervezetek bevonásával keresünk számukra – az új központ elkészültéig – ideiglenes székhelyet – írták.

Hogy az új székhely elkészültéig miért kell otthagyniuk az Ötpacsirta utcát, arra nem derült fény, a MÉSZ mindenesetre nem örül a költözés hírének, mint írják, „mindent megtesznek a jelenlegi Építészek Háza megtartásáért, hogy a magyar építészet jelképévé is vált emblematikus épület hosszútávon is a magyar építőművészetet, és kultúrát tudja szolgálni”. Az ÉME Mesteriskola petíciót is indított a költöztetés ellen.