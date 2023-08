Egy 16 éves fiú utasította maga mögé a teljes magyar popmezőnyt

Kicsoda Nateki, aki a héten napvilágot látott összesítés szerint a leghallgatottabb magyar előadó a streamingfelületeken? Egyáltalán biztosan magyar? És milyen műfajban alkot? Megkérdeztük tőle.

Jókora meglepetést okozott sokaknak, hogy a héten megjelent hallgatottsági lista alapján nem Azahriah a leghallgatottabb magyar előadó a streamingfelületeken, sőt, még csak nem is egy másik, országosan ismert zenész, hanem egy teljesen új név állt az összesítés élén. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tanulmánya a Spotify-ról és a YouTube-ról 2019. február 7. és 2023. március 2. között letöltött, heti top100 dalt tartalmazó listák – a globális és magyar listák, illetve a kelet-közép-európai és nagyobb magyar diaszpórával rendelkező országok listái – elemzéseit vette alapul, eszerint pedig a Magyarországon legtöbbet streamelt magyar előadó Nateki, akinek legnépszerűbb száma, a Playamanéval közös, tavaly februárban megjelent Midnight a Spotify-on 2023 júniusáig több mint 170 millió streamet halmozott fel, valamint a YouTube-on 43 millió megtekintést.

Ez alapján már nyilvánvaló volt, hogy az itthon teljesen ismeretlen Nateki nem a magyar közönségre építve érte el ezt a hallgatottságot, ha pedig vetünk egy pillantást a számcímekre, azok is angol nyelvűek, sőt, az olyan címek, mint a Carioca De Phonk vagy a Fuego Mamahuevo még abban is elbizonytalanítottak minket, hogy valóban magyar előadóról van-e szó. Pláne, hogy az interneten akad olyan forrás, amely dél-amerikai előadóként hivatkozik Natekire, igaz, mások magyarként utalnak rá.

Nem segítenek maguk a dalok sem, hiszen az elektronikus műfajban készültek. Nateki egész pontosan a drift phonk nevű irányzatban alkot, melyről röviden azt kell tudni, hogy a phonk egy alműfaja, melyet elsősorban orosz producerek népszerűsítenek, jellemzője a magas basszus, a kolompok és a torzított hangok használata, és gyakran használják autós és driftelős témájú videókban. Maga Nateki „agresszív gym stílusként” határozta meg a drift phonkot, mely 2021-ben vált népszerűvé.

Ezt onnan tudjuk, hogy megkerestük magát Natekit, akit az Instagram oldalán értünk el. Kérdésünkre megerősítette, hogy valóban magyar, de szeretné megőrizni az inkognitóját, ezért csak annyit árult el magáról, hogy egy 16 éves fiú, Magyarországon él, a kilétét pedig csak a szűkebb családja és néhány régi barátja ismeri.

A dél-amerikai beütés leginkább annak köszönhető, hogy Playamane, akivel közösen készítették a Midnightot, argentin, ezért sokan Natekit is argentinnak hiszik. Őt magát is meglepte a most már 186 millió Spotify-meghallgatásnál járó Midnight sikere, noha számított rá, hogy népszerű lesz, de azért nem ennyire. Arra a kérdésre, hogy ez a siker anyagi szempontból mit jelent, Nateki annyit válaszolt, hogy

a jövedelmi részét inkább magamnak tartom.

Azt viszont elárulta, hogy a zenélés hobbinak indult, de most már komolyabban veszi, viszont egyáltalán nincs kapcsolata a magyar zeneiparral, sőt, arról sem tud, hogy lenne itthon bármilyen phonk-színtér. Viszont éppen ezért a nemzetközi fókusza miatt nem lepődött meg túlságosan az összesítésen sem.