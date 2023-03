Noel Gallagher szerint újra összeállhatna az Oasis, de Liam válaszul csak dühösen lekrumplizta bátyját

Az Oasis 2009-es feloszlása óta, vagyis immár 14 éve a Gallagher-testvérek drámázása, amely hol a csendes sértődöttség, hol a nyilvános kirohanások fázisában jár, egyfajta önálló bulvárrovattá nőve ki magát a brit sajtóban. A rajongók azóta is várják, hogy hátha végre egyszer hajlandók lesznek szóba állni egymással, és esetleg még az Oasis is újra összeállhat.

Az 55 éves Noel Gallagher ezúttal egy francia rádióinterjúban tett utalást arra, hogy ő nyitott lenne a békülésre, csak azt várja, hogy öccse felhívja őt, és elmondja, mi baja.

– mondta, majd a kérdésre, hogy szerinte egy telefonbeszélgetés felolghatná-e a másfél évtizede tartó vitát, azt felelte:

– tette hozzá, és nagyon úgy fest, hogy ebben igaza van, mert az öt évvel fiatalabb Liam Gallagher ismét inkább az internethez fordult, és elég keresetlen szavakkal reagált a Twitter-oldalán. Azt írta, hogy Noel rengeteget ártott az Oasisnak mint bandának és mint brandnek is, így sok mindent helyre kéne hoznia, nemcsak az ő irányába, de a rajongók felé is. A posztban persze ő nem is volt hajlandó néven nevezni bátyját, csak kis embernek és krumplinak csúfolta őt. A megszégyenítő jellegű krumplizást még 2016-ban kezdte el alkalmazni, mert szerinte Noel nagyon hasonlít egyre.

Szóval nagyon egyetlen Oasis-rajongó se élje bele magát, hogy összejön a reunion, pedig erre kiváló apropót nyújthatna, hogy jövőre lesz debütáló albumuk, a Definitely Maybe 30. évfordulója.

Here’s how I see it the little fella aka potato has done a lot of damage to Oasis as a band / brand he’s got a lot of making up to do not just to me but to you the fans the people that put us where we are tday as you were LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 22, 2023