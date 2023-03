Nagy Feró: Sok olyan műsorvezető kéne, amilyen én voltam

Nagy Feró is tagja lett a kedden megalakult Petőfi Zenei Tanácsnak, mely a Demeter Szilárd vezette Petőfi Kulturális Ügynökség kezdeményezésére alakult meg, és a magyar popkultúra jobbá tételét tűzte ki célul. A Beatrice frontembere az Indexnek arról beszélt, hogy okos ötletnek tartja a tanács megalakítását.

– mondta Nagy Feró, utalva arra, hogy a Petőfi Zenei Tanácsnak a Petőfi Rádió minőségelvű megerősítése is célja:

Ki kéne fejleszteni egy újabb generációt, a zenekaroknak pedig azt sugallni, hogy minél jobban magyar zenéket csináljanak. Ne utánozzanak valami angolszász zenét, hanem mutassanak be valami új dolgot, amivel meg lehetne jelenni a világpiacon is

– adott tanácsot a fiatal zenészeknek a Nemzet 76 éves Csótánya.

A mostani rendszerben az a szám hallható, ami megfelel a rádiók rotációjának. Magyarországon jelenleg egy csomó Erdős Péter dönt arról, hogy mi a jó zene. De nem ezt kéne megmondani, hanem szabad kezet és teret kéne engedni a tehetséges magyar zenészeknek, akik nem jutnak be a jenlegi rádiókba

– folytatta Nagy Feró, aki természetesen a lázadásról is beszélt, mint a rockandroll előadók feladatáról, de szerinte nem mindegy, melyik hatalomnak kell beszólni:

Az ellen kell lázadni, hogy Európa próbál megregulázni minket, ahogy annak idején a Szovjetunió tette. Az ellen kell lázadni, nem a rendszer ellen, amit a nép megszavazott, és azt mondta, ez legyen. Lázadhat tőlem, nem baj, az is jó, de a világrend ellen kéne lázadni. Az ellen, hogy én mint férfi jogot kaptam arra, hogy szüljek gyereket. Ez képtelenség, ilyen nincsen. Kaptam egy jogot, amivel nem tudok élni. Ez ellen lázadni kell, ez hülyeség. Az ellen kell lázadni, ami most itt, Európában folyik, de Amerikában is. Itt nem kell letérdelni, nekem nincs lelkifurdalásom a rabszolgák miatt. Akiknek van, azok térdeljenek folyamatosan.