Két új török sorozat is indul a TV2 csatornáin

Örülhetnek a török sorozatok kedvelői, mivel kettő is indul márciusban a TV2 csatornáin. A Super TV2-n március 16-tól, hétköznaponként 20 órától indul a Titkok hálójában (törökül: Yargi) című új sorozat, melynek egyik főszereplője a Sebzett szívből ismert Pinar Deniz, de Kaan Urgancioglut is láthatták már több sorozatban is a magyar nézők.

Március 27-től pedig a TV2 műsorán hétköznaponként 16:45-kor lesz látható A sors útvesztőiben (Kaderimin Oyunu) című izgalmas családtörténetnek beharangozott sorozat, melyben Asiye, az egyedülálló anya és gyermekei sztoriját követhetik nyomon a nézők. Itt a főszereplők szintén ismert arcok: Öykü Karayel és Akin Akinözü is több nálunk is sikeres török produkcióban szerepelt már.