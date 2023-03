Véget ér ugyan korunk egyik legjobb sorozata, de nem csak erről szól majd a március

Utolsó évadával jelentkezik az Utódlás, mint ahogy a Riverdale is elbúcsúzik, viszont új évad jön olyan sorozatokból is, mint A mandalóri, a Perry Mason, a Ted Lasso és az Árnyék és csont. Lesz aztán sztárparádéval súlyosbított klímakatasztrófa, Kiefer Sutherland bajba kerül, és ez még messze nem minden.

A mandalóri 3, Disney+

Március 1.

Több mint két év telt el azóta, hogy véget ért a Star Wars-spinoff második évada, amelyben Pedro Pascal többnyire sisak alá bújt Din Djarin fejvadász szerepében. Csakhogy azóta Pascal arcát nagyon is láthattuk a Last of Us főszerepében, úgyhogy a piaci logika azt diktálja, itt is többször leveszi majd a sisakját. Vagy mégsem, és Grogu alias Baby Yoda elviszi a hátán a sorozatot? Az viszont biztos, hogy Moff Gideon (Giancarlo Esposito) többször felbukkan majd, és ha minden igaz, fenyegetőbb lesz, mint valaha, és ha valamit, Esposito főgonoszt játszani nagyon is tud, erre mindenki emlékezhet, aki látta őt Gus Fringként a Breaking Bad/Better Call Saul univerzumban.

Abbott Általános Iskola 2, Disney+

Március 1.

Az utóbbi évek egyik legelismertebb vígjátéksorozata, a lepattant philadelphiai iskolában játszódó mockumentary második évada Amerikában szeptemberben indult, de még javában tart, a magyar nézők tehát némi fáziskéséssel eredhetnek utánuk. Az pedig már biztos, hogy Quinta Brunson sorozatából lesz harmadik évad is.

Vágyak/valóság 2, Netflix

Március 2.

Ennek a szofterotikus sorozatnak az első évadát „súlytalan és elrugaszkodott, de szórakoztató álmodozáscunaminak” titulálta kritikánk, de ez tipikusan az a sorozat, amely nem a kritikusoknak készült, hiszen világszerte lehúzták, és mégis imádta a közönség. Nyilvánvaló volt, hogy lesz belőle második évad, pláne, hogy ehhez a sorozathoz fűződik a legtöbbször visszatekert jelenet netflixes rekordja.

Daisy Jones and the Six, Amazon Prime Video

Március 3.

Nagy vonalakban a Fleetwood Mac együttes kaotikus, személyes szálakkal átszőtt története ihlette ugyan ezt a sorozatot (illetve az alapjául szolgáló regényt), de ez hangsúlyozottan egy fiktív 70-es évekbeli zenekar sorsát örökíti meg. A zenekar élén a tehetséges Daisy Jones (Riley Keough) és a karizmatikus Billy Dunne (Sam Claflin) áll, és ők emlékeznek vissza egy ál-dokumentumfilmes keretnek köszönhetően a szex, drogok, rockandroll világra és szép lassan kiderül, miért oszlott fel a sikerei csúcsán a zenekar.

Perry Mason 2, HBO Max

Március 7.

Két és fél év után folytatódik az nyomozóból lett ügyvédről szóló sorozat, melynek második évadában Perry Mason (Matthew Rhys) és Della (Juliet Rylance) inkább nyugisabb eseteket vállalnak a bűnügyek helyett, mégis megtalálja őket a bűnözés is, ahogy azt kell.

Ázott kutyák, HBO Max

Március 7.

Az HBO brit dramedyje szokatlan felállású családi történet egy egyedülálló, munkásosztálybeli anya, a tízéves lánya és egy börtönviselt meleg férfi között. A diszfunkcionális család próbál egyenesbe jönni, miközben a külvilág is folyamatosan tesz róla, hogy még nehezebb legyen az útjuk.

A pillangók kiáltása, Disney+

Március 8.

A dominikai Mirabal nővérek történetét már filmre vitték korábban, Salma Hayek főszereplésével, most pedig egy latin-amerikai produkció meséli el a Trujillo-diktatúra szimbólummá vált áldozatai tragikus, mégis felemelő történetét.

Belakoltatva, Disney+

Március 10.

Tracy McMillan vígjáték sorozatában a terapeutaként dolgozó, és tinédzser fiát egyedül nevelő Paige (Kerry Washington) élete drámai fordulatot vesz, amikor a börtönből tizenhét év után szabaduló édesapja beköltözik hozzájuk.

Ted Lasso 3, Apple TV+

Március 15.

Az angol élvonalbeli foci kőkemény világában csetlő-botló amerikai edző a vígjáték sorozat új évadában nemcsak pánikrohamaival és érzelmi egészségével küzd, hanem egykori asszisztensével, a rivális West Hamhez szerződő Nate-tel is. Ted Lassónak (Jason Sudeikis) tehát számos problémája van, de ha minden igaz, a híresztelésekkel ellentétben nem hagyja cserben a rajongóit a harmadik évad után sem, és még jönnek további évadok is.

Árnyék és csont 2, Netflix

Március 16.

Alina Starkov (Jessie Mei Li) és Mal (Archie Renaux) sorsa még mindig a levegőben lóg, de ahogy a fantasy sorozat első évadának fináléja is jelzi, az igazi veszély csak most jön: Kirigan tábornok (Ben Barnes) ugyanis újra felbukkan, és veszélyesebb, mint valaha.

Extrapolációk, Apple TV+

Március 17.

A Fertőzés forgatókönyvét is jegyző Scott Z. Burns antológia-sorozatában a klímaváltozás katasztrofális hatásait mutatják be egy szörnyű jövőben játszódó, egymáshoz csak lazán kapcsolódó, önálló sorozatepizódok. A sorozat igazi vonzerejét az ötcsillagos színészgárda jelenti, csak néhány név a szereplők közül: Meryl Streep, Kit Harington, Edward Norton, Matthew Rhys, Keri Russell, Marion Cotillard, Sienna Miller és Forest Whitaker.

Rajzás, Amazon Prime Video

Március 17.

Az Atlantát is jegyző Donald Glover a társalkotója ennek a horror-thriller sorozatnak, mely egy fiktív énekesnő (Beyoncéról mintázták) és fanatikus rajongótábora sötét világában játszódik. A főszerepet a több remek sorozatból is ismert Dominique Fishback alakítja.

Az égre törő: A sorozat, Netflix

Március 17.

A hasonló című spanyol thriller film sorozatfolytatásának főhőse a topbűnöző Angel felesége, Sole (Asia Ortega), aki férje halála után a maga útját járva tör a csúcsra a madridi alvilágban.

A sziget zenésze, Netflix

Március 17.

A Netflix első görög sorozata Paxosz szigetén játszódik, és amit ígér: szerelmi ügyek, családi drámák és bűncselekmények, méghozzá idilli kisvárosi környezetben.

Isten földi királysága 2, Netflix

Március 22.

A 2021-ben indult argentin sorozat egy televíziós prédikátorról szól, akiből köztársasági elnökjelölt lesz egy rejtélyes gyilkosságot követően. Menet közben azonban kiderül, hogy sok sötét titkot takargat, és a thriller második évada még több leleplezéssel kecsegtet.

Láthatatlan város 2, Netflix

Március 22.

A brazil fantasy sorozat főhőse a környezetvédelmi hatóságnál dolgozó Eric (Marco Pigossi), aki összefüggést talál egy amazonasi folyamidelfin teteme és a felesége halála között. A második évad még több természetfeletti fordulattal szolgál majd, hiszen Eric meghalt az első évad végén, ám újjászületve visszatért.

Lauchhammeri gyilkosság, Netflix

Március 22.

A német krimisorozat egy nyomasztó bányászvárosban játszódik, ahová egy lány meggyilkolása miatt tér vissza a város szülötte, az ügyben nyomozó Maik Briegand (Misel Maticevic, a Babilon Berlinben láthattuk). A felügyelő a nyomozás mellett szembesül a múltjából származó kellemetlen dolgokkal is.

Éjjeli ügynök, Netflix

Március 23.

Shawn Ryan (Kemény zsaruk, S.W.A.T.: Különleges egység stb.) új akcióthriller sorozatának főhőse egy FBI-ügynök (Gabriel Basso), aki felvesz egy telefonhívást, amit nem kellett volna, és ezzel egy halálos összeesküvéssel szembesül: egy orosz ügynököt hajszol, aki állítólag a vezetés legfelső szintjébe épült be.

Utódlás 4, HBO Max

Március 27.

Búcsúzik az elmúlt évek egyik legnagyszerűbb és legkegyetlenebb humorú sorozata: a diszfunkcionális Roy család még egyszer utoljára megpróbálja lejátszani házon belül, ki lesz a zsarnoki családfő, Logan Roy (Brian Cox) utóda a világ legnagyobb médiakonglomerátuma élén.

A nagy sorshúzás, Apple TV+

Március 29.

Egy amerikai kisvárosban egy rejtélyes, Morphos nevű gép mindenkiről kiállít egy kártyát, melyben ítéletet mond az adott illetőről. Hogy Morphos egy hoax-e, vagy ámokfutó mesterséges intelligencia, esetleg a végzet üzenete, azt senki sem tudja, de a vígjáték-dráma főhőse, a tanárt alakító Chris O’Dowd mindenesetre megpróbálja megfejteni a város életét felborító ügyet.

Rokonság, Disney+

Március 29.

Az Octavia E. Butler azonos című regényéből készült sci-fi sorozat főhőse egy fiatal fekete nő és feltörekvő író, Dana (Mallori Johnson), akit mintha valaki erőszakkal ide-oda rángatna az időben. Egy 19. századi ültetvényen találja magát, ahol szembe kell néznie a múltjával. A sorozatot tavaly év végén mutatták be Amerikában, azóta pedig kiderült, hogy nem készül több évad belőle.

Jóllét mindenáron, Netflix

Március 29.

Az ausztrál dramedy sorozat egy középkorú nőről, méghozzá egy egészségtelen életmódot folytató gasztrobloggerről (Celeste Barber) szól, aki megpróbál változtatni az életén, váltakozó sikerrel.

Riverdale 7, Netflix

Március 30.

Utolsó évadához érkezik a közkedvelt tinidráma sorozat, mely az Archie Comics figuráit keltette életre. Az időutazással is gyakran kacérkodó sorozat ezúttal eltölt egy kis időt 1955-ben, ahol a főszereplők újra tinédzserek lesznek, de az alkotók mindenkit megnyugtatnak, hogy az előző évad összes cselekményszálát elvarrják majd.

Instabil, Netflix

Március 30.

Rob Lowe és a fia, John Owen Lowe a főszereplői ennek az apa-fiú vígjátéksorozatnak, melyben a nyolcvanas évek tinibálványa egy sikeres és csodált, de excentrikus és nárcisztikus apát játszik, aki igencsak megnehezíti félénk fia életét. Lowe azonban nem önmagát alakítja, hanem egy menő biotech cég vezetőjét.

Tőlem neked: Kimi ni todoke, Netflix

Március 30.

Egy népszerű manga élőszereplős sorozatfeldolgozása, melynek főhőse Szavakó, egy tizenöt éves, különc, magányos diáklány, akit mindenki félreismer, egészen addig, amíg egy népszerű fiú, Kazehaja beszélgetni nem kezd vele, és onnantól minden megváltozik.

A hatalom, Amazon Prime Video

Március 30.

A Naomi Alderman regényéből készült sorozatban a tinilányok váratlanul kifejlesztik az áramütés képességét, és ez a világ erőviszonyainak teljes felborulásához vezet. A Londontól Seattle-ig, Nigériától Kelet-Európáig ívelő cselekményt olyan színészek kelti életre, mint Toni Collette, John Leguizamo és Auliʻi Cravalho.

Rabbit Hole, Skyshowtime

Március 31.

A Skyshowtime kicsit lassan kezdi csepegtetni az új tartalmait, pedig készülnek ott ígéretes darabok: ebben mindjárt Kiefer Sutherland a főszereplő, aki az ipari kémkedés nagymesterét játssza, ám őt gyilkossággal vádolják olyan hatalmas erők, amelyek képesek befolyásolni és irányítani a lakosságot.

A legelső sorozatgyilkos, Netflix

Március 31.

A japán írónő, Mijuki Mijabe népszerű krimijéből készült sorozat a 90-es évek Tajpejében játszódik, és az első tajvani sorozatgyilkosság történetét meséli el.