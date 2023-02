Shyamalan nyomasztó horrorja ütheti ki az Avatar 2-t a csúcsról

Hét héten át uralta a bevételi toplistát, ám a héten a második helyre szorulhat az Avatar: A víz útja, éspedig M. Night Shyamalan Kopogás a kunyhóban című misztikus horrorjának köszönhetően, írja a Deadline. A horrorról szóló kritikák még nem érkeztek meg, így a becslések még nem vehetők készpénznek, de a Paul Tremblay bestselleréből készült film jó eséllyel trónfosztó lesz.

A filmben egy kislány és szülei egy erdei kunyhóban vakációznak, amikor felfegyverzett idegenek túszul ejtik, és arra kényszerítik őket, hogy válasszák ki, melyikük hal meg, mert csak így kerülhető el az apokalipszis. A Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui, Abby Quinn és Rupert Grint szereplésével készült film nézettségét valamelyest visszavetheti az R-korhatárbesorolás, ami azt jelenti, tizenhét éven aluliak csak felnőtt társaságában nézhetik a filmet.

Mindeközben az Avatar továbbra is szépen termel, és a becslések szerint ez folytatódni fog annak ellenére is, hogy az élről már lejjebb csúszik, hamarosan megelőzi például a Bosszúállókat a hazai (USA+Kanada) bevételi toplistán: a Bosszúállók jelenleg 623,3 millió dollárral csúcstartó, az Avatar 2 viszont már 622 milliónál jár, és még jó ideig műsoron lesz. A globális csúcstól sem áll messze: jelenleg a negyedik a filmtörténet legtöbb bevételt hozott filmjeinek listáján, ráadásul a rendező James Cameron jórészt önmagával versenyez: a legsikeresebb négy filmből három az övé, az Avatar: A víz útja mellett a harmadik helyen álló Titanic, és az abszolút csúcstartó Avatar is, csak a Bosszúállók: Végjáték ékelődött be a második helyre.