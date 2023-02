Tinisorozatok és thrillerek uralják a februári kínálatot

Túlzás nélkül kijelenthetjük, a legnagyobb adúikat nem februárra tartogatják a streamerek, de még így is jön a Te új évada, hogy mást ne mondjunk. Sztárokkal érkezik az Apple TV+ és a Prime több sorozata is, így Eva Green, Vincent Cassel, Billy Crudup és Christopher Waltz is látható egy-egy főszerepben, de kémes sorozat jön az HBO Maxra, és elképesztő mennyiségű tini/young adult sorozat indul vagy éppen tér vissza ebben a hónapban is. Búcsúzik viszont a Carnival Row és a Fehér hó is. (A hónap közepén induló SkyShowtime kínálatát külön cikkben gyűjtjük össze majd.)

Oh, Hell (HBO Max)

Február 1.

A német dramedy főszereplője Helene (Mala Emde), akit mindenki csak Hellnek becéz, és ebből már kitalálható, hogy a magánélete is egy katasztrófa, beleértve a szülei házasságát is. Most azonban lehetőséget kap, hogy összeszedje magát, vajon élni tud vele?

A rezervátum kutyái 2, Disney+

Február 1.

Az amerikai őslakosokról szóló tinivígjáték-sorozat, melynek Taika Waititi is társalkotója, 2021-ben mutatkozott be nagy sikerrel, most pedig a magyar nézők is láthatják az FX sorozat második évadát, melyet Amerikában tavaly ősszel mutattak be.

Viola, AXN

Február 1.

Az olasz sorozat főhőse Viola (Francesca Chillemi), aki visszaköltözik Párizsból Palermóba, ahol az apját akarja megkeresni. Bűnügyi újságíróként pedig kapcsolatba kerül Demir felügyelővel (Can Yaman), akivel hatékony kettőst alkotnak, de Viola egy súlyos titkot is őriz.

Freeridge, Netflix

Február 2.

Az én környékemen című tinisorozat spinoff sorozata ugyanabban a fiktív Los Angeles-i Freeridge negyedben játszódik, mint az előd, csak új szereplőkkel és más problémákkal.

Kedves Edward, Apple TV+

Február 3.

Az Ann Napolitano regényén alapuló sorozat egy 12 éves fiúról (Colin O’Brien) szól, aki egy repülőgép-szerencsétlenség egyedüli túlélője lesz. Miközben ő és a tragédia által érintettek megpróbálják értelmezni a történteket, váratlan barátságok, románcok és közösségek szövődnek. Szerepel a sorozatban többek között még Connie Britton és Taylor Schilling is.

Az osztály, Netflix

Február 3.

Az Elit című spanyol sorozat indiai adaptációja.

Kém a csapatban, HBO Max

Február 7.

A sorozat Kim Philby (Guy Pearce) a szovjet kettős ügynök történetét meséli el, aki 1963-ban lebukott és Moszkvába menekült, ami megroppantotta a brit és az amerikai hírszerzést is, de legjobban barátja, Nicholas Elliott (Damian Lewis) omlik össze, pedig neki tovább kell dolgoznia az MI6-nél.

A tőzsde királynői, Netflix

Február 8.

A 80-as évek Kuvaitjában játszódó, arab nyelvű sorozat azokat a nőket követi, akik felforgatták a tőzsde vérengző világát, mellesleg igaz történet ihlette.

Mondj el mindent, HBO Max

Február 9.

A brit tinisorozat középpontjában a mai tizenévesek mentális egészségét érintő stressz áll, amelyet a technológia és a közösségi média mindenütt jelenléte okoz, miközben még mindig keresik saját identitásukat, felfedezik a szexualitást, és kísérleteznek a kapcsolatokkal, az itallal és a drogokkal.

Te 4, Netflix

Február 9.

A Te (You) a Netflix egyik legnépszerűbb sorozata, előző évadát még 2021 októberében láthatták a nézők. Az előzetesből annyit tudhatunk, hogy Joe Goldberg ezúttal Londonban tűnik fel, ahol egyetemi professzornak adja ki magát. Az évadot az utóbbi években megszokott módon két részletben adja le a Netflix, a második fele márciusban érkezik.

Szeretnélek utálni, Netflix

Február 10.

Ebben a hónapban is érkezik több koreai sorozat a Netflixre, mely kínálatból ezt a romantikus komédiát választottuk: főhőse egy nő, aki utál veszíteni a férfiakkal szemben, és egy, a nőkre gyanakvó férfi, akik között háborúszerű kapcsolat van, mely a szerelem és a gyűlölet közötti vékony határsávon egyensúlyozik.

Vörös rózsa, Netflix

Február 15.

A brit horror sorozat egy csoport tinédzserről szól, akik egy olyan applikációt töltenek le, mely halálos veszélybe sodorja őket.

Lidia ügyvédnő, Netflix

Február 15.

Az olasz mini-sorozat a 19. században játszódik: az igaz történeten alapuló sorozat Lidia Poët küzdelmét meséli el, hogy nő létére ügyvédként dolgozhasson. A főszerepet Matilda De Angelis játssza, akit a Tudhattad volna című sorozatban már láthatott a magyar közönség is.

Three Pines, HBO Max

Február 16.

A sorozatot eddig a Prime Videón láthatták a magyar nézők, decemberben így mutattuk be: „Louise Penny kanadai írónő leghíresebb főhőse Armand Gamache felügyelő, akinek színrelépése a Csendélet című regényben magyarul is olvasható. Ebből készült most egy krimisorozat, mely egy québeci kis faluban játszódik, amelyről kiderül, a kedves felszín súlyos titkokat rejt. Gamache felügyelő szerepében Alfred Molinát láthatják a nézők.”

Helló, holnap!, Apple TV+

Február 17.

Billy Crudup a The Morning Show talán legemlékezetesebb szereplője volt eddig, ebben az Apple TV+ sorozatban pedig már egyenesen ő a főszereplő. Hasonló mosolygós, de manipulatív karaktert is alakít, ám ez a történet egy retrofuturisztikus világban játszódik, ahol az emberiség belakta a Holdat, és melyben az autók és a ruhák úgy néznek ki, mint az 1950-es években, továbbá vannak robotok a házimunkák elvégzésére. A behízelgő üzletkötőt alakító Crudupon kívül látható a sorozatban Jacki Weaver, Hank Azaria és Alison Pill is.

Carnival Row 2, Amazon Prime Video

Február 17.

A Prime Video négy éve azzal az alig titkolt szándékkal indította útjára ezt a fantasy sorozatot, hogy majd átveheti a stafétát a Trónok harcától, de nem így történt. Az Orlando Bloom és Cara Delevingne főszereplésével készült sorozat most még egy évad erejéig visszatér, de ezzel le is zárul ez a meglehetősen költséges kaland.

Egy lány és egy űrhajós, Netflix

Február 17.

Egy lengyel sci-fi, melynek főhőse harminc év után tér vissza az űrből, hogy újra felmelegítse kapcsolatát szerelmével, miközben vannak, akik nagyon is szeretnék megtudni, miért nem öregedett harminc év alatt egyáltalán.

Rablók: A sorozat 2, Netflix

Február 17.

A Rablók című 2015-ös francia film sorozatverzióját ugyanúgy Julien Leclerq rendezi, mint a filmet, és nagy siker is volt az első évad. Ebben a rablóvezér Mehdi (Sami Bouajila) egy drogbáróval került szembe, és nem kérdés, hogy az évadot lezáró cliffhanger után rengetegen várják a folytatást.

Scarlet kisasszony és a Herceg 3, Epic Drama

Február 21.

A viktoriánus korszakban játszódó krimisorozat új évadában Eliza ismét izgalmas bűnügyeket talál, ám egy rivális ügynökség is feni a fogát ezekre, ráadásul a Herceggel való együttműködése sem lesz egyszerűbb.

Triptichon, Netflix

Február 22.

A mexikói sorozat főszereplője Rebecca (a népszerű énekesnő, Maite Perroni játssza), aki igazságügyi szakértőként találkozik egy holttesttel, amely a szakasztott mása. Rebecca megpróbálja kideríteni, hogy lehetett ikertestvére, akit nem is ismerhetett.

Fleishman bajban van, Disney+

Február 23.

Az FX sorozata Taffy Brodesser-Akner azonos című regényéből készült, maga az író készítette az adaptációt is, olyan sztárokkal, mint Jesse Eisenberg, Lizzy Caplan és Claire Danes. A sorozat főhőse a középkorú, frissen elvált Fleishman, akinek nemcsak, hogy újra meg kell tanulnia ismerkedni, de tetejébe még a felesége is eltűnik, ezért a gyereknevelés is teljesen rá marad.

Outer Banks 3, Netflix

Február 23.

Az észak-karolinai tengerpart melletti szigetvilágban játszódó, már a harmadik évadánál járó, népszerű tinisorozatban tovább folytatódik a kincsvadászat, de a főszereplő kamaszok az életükért is izgulhatnak.

A tanácsadó, Amazon Prime Video

Február 24.

A fordulatos thriller-vígjáték a főnök és az alkalmazott közötti baljós viszonyt tárja fel. Regus Patoffot (Christopher Waltz) az alkalmazásokra szakosodott játékgyártó, CompWare azért alkalmazza, hogy hatékonyabbá tegye a munkamenetet – de gyakorlatilag átveszi a hatalmat, a beosztottjai pedig lassan az életüket is félteni kezdik.

Liaison, Apple TV+

Február 24.

Az Apple ezúttal is bedob néhány nagy nevet, hogy egy francia és angol nyelvű thrillerben láthassuk Vincent Casselt és Eva Greent is, továbbá nemzetközi cselszövés, kémekkel, szexszel, árulásokkal és hackeléssel.

A feketelista 10, Netflix

Február 27.

Red (James Spader), az FBI titkos informátora újra veszélybe kerül a top bűnözőkből összeállított listája miatt. Egy régesrégi név a listáról szabadul a börtönből, ahol megtudta, Red nyomta fel az FBI-nál, és most bosszút forral, ráadásul másokat is maga mellé állít a listáról.

Fehér hó 6, HBO Max

Február 28.

A nyolcvanas években, a crack által elárasztott Los Angelesben játszódó thriller sorozat utolsó évadában Franklin (Damson Idris) teljes birodalmát elveszítheti, és még az összes érdekelt hatósági erőszakszervezetet és titkosszolgálatot is le kell küzdje, hogy elérje célját.