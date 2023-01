Saját unokaöccse játssza majd Michael Jacksont egy készülő életrajzi filmben

Jaafar Jackson betör a filmvilágba.

Néhány napja még csak arról írtunk, hogy a Lionsgate stúdió a Will Smith-féle Emancipációt is jegyző Antoine Fuqua rendező kezébe adta a Michael Jacksonról szóló életrajzi film projektjét, most pedig az is kiderült, hogy kinek szánják a főszerepet – írta meg a Deadline.

A popsztárt Michael Jackson unokaöccse – a Jackson Five-ban is feltűnt Jermaine fia – Jaafar alakítja majd, aki tizenkét éves korában lépett a világhírű rokon nyomába, hiszen nemcsak az ének, de a tánc területén is otthon érzi magát.

A hírt a rendező az Instagramon jelentette be:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Antoine Fuqua (@antoinefuqua) által megosztott bejegyzés



A Bohém rapszódia producere, Graham King, illetve John Logan forgatókönyvíró (Aviátor) a hagyaték kezelőivel együtt dolgozva csiszolja majd a filmet, amiben az ellentmondásokról – így a pedofilvádakról – is szó esik majd.