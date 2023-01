Márciusban mutatják be a magyar robotos sci-fit

Robotok, repülő autók és beszélő gépek uralják a 2060-as évek Budapestjét.

Március 2-től kerül a magyar mozikba Peter Noel 129 című akciófilmje – tájékoztatta a Romis Film Group, a film forgalmazója az MTI-t hétfőn.

A 129 története két szálon fut: az egyik 1984-ben valahol Európában játszódik, a másik 2063-ban Budapesten. A szinopszis szerint a 21. század második felére egy gigacég tenné rá a kezét az emberek privát szférájára és életére. A Medicorp egyeseket saját tulajdonának tekint, többek közt a 129-es katonát is, akinek semmilyen emléke nincs a múltjáról. A Dér Zsolt által alakított karakter előbb megszökik a kutató-fejlesztőlaborból, majd igyekszik kideríteni, mi történt a múltjában, miközben a cég láthatóan egy egész arzenállal megy utána: állig felfegyverezett őrökkel és robotokkal is. A 2063-beli Budapestjet a Szépművészeti körül suhanó repülő autóval, egyéb repülő kütyükkel és hologramkivetítőkkel érzékelteti az előzetes. A közlemény szerint a filmben jelentős szerepet kapott a CGI- és VFX-technika is.

A sci-fi főbb szerepeit Dér mellett Kálloy-Molnár Péter, Pikali Gerda, Mészáros András, Elek Ferenc, Mayer Szonja, Molnár Piroska, Csősz Boglárka, Csuja Imre és Törőcsik Franciska alakítják. A film magánfinaszírozásban készült, executive producerei Csősz (aki maga is játszik az alkotásban) és Noel, aki a film rendezője és írója is egyben.

